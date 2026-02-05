Sáng 2/2, tác phẩm điêu khắc hình giọt nước cao 6m đã được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Tác phẩm làm từ kim loại inox bóng gương, đường kính ngang 4,14m, được chế tác ở nước ngoài và vận chuyển về bằng tàu biển. Theo đơn vị thiết kế, hình ảnh giọt nước tượng trưng cho nước mắt của nỗi buồn, trong khi trái tim bên trong thể hiện lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Ngoài ra, bề mặt inox gương phản chiếu hình ảnh mọi người như lời nhắn: không ai phải cô đơn trong nỗi đau mất mát.