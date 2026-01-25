TPHCM:

Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM), nơi trước đây là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, đang được cải tạo thành công viên để phục vụ người dân TPHCM du xuân.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất cải tạo 9 khu “đất vàng” thành công viên, vườn hoa tạm phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Chủ trương này nhằm chỉnh trang đô thị, tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực đất đai tại các vị trí đắc địa của TPHCM.

Các công nhân đang gấp rút thi công, làm việc liên tục từ 7h đến 11h, 13h đến 17h và tăng ca đến nửa đêm nhằm sớm hoàn thành các hạng mục, bảo đảm đúng tiến độ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thiện. Lực lượng thi công đang tập trung trang trí tiểu cảnh, lắp đặt cổng chào và hoàn thiện các phần sơn mỹ thuật.

Khu vực sân tennis trước đây trong khuôn viên nhà thi đấu Phan Đình Phùng đang được sơn mới bằng một bức tranh graffiti cỡ lớn, tái hiện những hình ảnh đặc trưng của TPHCM như tuyến metro số 1, nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành.

Không gian trở nên ấn tượng với sự xuất hiện của linh vật năm Bính Ngọ, được tạo hình theo phong cách hiện đại, đường nét khỏe khoắn, gợi lên tinh thần vươn lên mạnh mẽ và không khí rộn ràng của năm mới.

Khi chính thức đưa vào sử dụng, cảnh quan tại khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm vui chơi, thư giãn mới của người dân TPHCM, góp phần điều tiết nhịp sống sôi động của khu trung tâm, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi ngày càng tăng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Dự án đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch gần 2 tuần và mở cửa đón người dân vào cuối tuần này.