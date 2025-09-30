Hà Nội 'phố như sông', người dân dựng rào cản nước, bệnh nhân lội ngập vào viện

Ngập úng khiến cuộc sống người dân Hà Nội đảo lộn hoàn toàn. Nhiều gia đình phải dựng rào cản nước tràn vào hầm, một số em học sinh mắc kẹt tại trường, bệnh nhân chật vật vào viện.