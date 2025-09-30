Chiều 30/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin lúc 15h, cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội.

Theo ghi nhận quan trắc của cơ quan khí tượng, hiện nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Hồng Hà, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Yên Sở...

Hà Nội mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập nặng. Ảnh: Thạch Thảo

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong hôm nay, tại nhiều xã, phường Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, khu vực thành phố Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 2-4 giờ, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, từ chiều tối nay đến sáng mai (1/10), ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và khu vực phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 170mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp cảnh báo trong cơn giông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.