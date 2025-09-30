Hà Nội mưa lớn kèm ngập úng, xe máy, ô tô 'chôn chân' chờ di chuyển

Một số tuyến phố của Thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ di chuyển.