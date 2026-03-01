Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, người xưa rất chú trọng lễ cúng Rằm tháng Giêng. Do đó, dân gian lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ và nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm may mắn. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên mọi người chỉ nên áp dụng những điều phù hợp, tránh mê tín dị đoan.

Theo chuyên gia Song Hà, mọi người nên kiêng kỵ những việc làm sau:

- Cúng đồ chay giả mặn

Những gia đình đã có ban thờ Phật thì không thể thiếu được mâm cỗ chay. Thế nhưng, trên mâm cỗ chay không nên có những món ăn giả mặn như giả tôm, giả thịt, giả cá…

- Cúng hoa, trái giả

Không được bày biện, dâng cúng hoa hay trái cây giả. Dâng đồ giả cúng thần Phật hoặc gia tiên được xem là một trong những điều đại kỵ; nên mua hoa quả tươi, với hương thơm dịu nhẹ.

- Lễ tiền giả - tiền tà

Bên cạnh lễ mặn, lễ ngọt, các gia đình thường dâng lên mâm cúng Rằm tháng Giêng cả tiền dương lẫn tiền âm.

Tuy nhiên, gia chủ nên cẩn thận, không đặt tiền giả hoặc tiền có nguồn gốc bất chính, kiếm từ các hoạt động phi pháp hoặc trái với đạo đức lên mâm cúng.

Ngoài ra, người thực hiện nghi lễ cúng Rằm tháng Giêng lưu ý: không mặc quần áo hở hang, rách; không nói tục, chửi bậy; giữ thân thanh tịnh, không sinh hoạt vợ chồng, ân ái nam nữ; không ăn thịt chó, mèo, rùa, ba ba, rắn; không uống rượu rắn, rượu cao hổ cốt; không ăn tiết canh động vật, nhất là tiết canh rùa, ba ba…

Trước khi làm lễ, người cúng nên uống chén trà thơm, tay rửa nước lá thơm...

Đặc biệt, theo chuyên gia, mọi người nên kiêng câu cá vào ngày trăng tròn. Người câu cá vào ngày rằm dễ gặp chuyện đen đủi.

Ngày Rằm tháng Giêng, mọi người nên dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị mâm cúng thành tâm, có thể đi chùa cầu an, phóng sinh, làm việc thiện.

