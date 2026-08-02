Rải rác khắp vùng biển Hy Lạp, hàng loạt "trang trại ma" - những cơ sở nuôi cá bị bỏ hoang - đang trở thành cái bẫy sinh thái nguy hiểm.

Nhìn từ trên mặt nước, chúng chỉ là những chiếc vòng nổi vô hại, nhưng bên dưới là hệ thống lồng nuôi sâu tới 40 mét đang âm thầm mục nát.

Lưới quây mục nát cuộn tròn khiến sinh vật biển mắc kẹt, trong khi phao xốp nứt vỡ văng vãi mảnh nhựa ra đại dương khiến cá nhầm là thức ăn. Việc dọn dẹp các công trình này vô cùng gian nan và đối mặt với nhiều rào cản pháp lý do chủ sở hữu trốn tránh trách nhiệm. Dù Hy Lạp đang có kế hoạch mở rộng ngành nuôi trồng thủy sản gấp 24 lần, di sản nhựa và vi nhựa từ các trang trại ma này sẽ còn tồn tại kéo dài nhiều thế kỷ, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.

Theo: DW Planet A



