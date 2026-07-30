Chiều 30/7, tại cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì lễ đón đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS George Washington, tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86), bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 30/7-3/8).

Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, cùng một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Về phía Mỹ có Đại diện lâm thời, Tổng Lãnh sự quán tại TPHCM, Tùy viên Quốc phòng cùng một số quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bắt tay chào đón Chuẩn Đô đốc Eric J. Anduze, Chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 (CSG-5), Hải quân Mỹ

Trong thời gian thăm TP Đà Nẵng, nhóm chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao. ​

Chuyến thăm góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

USS George Washington là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, chiếc thứ sáu thuộc lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington.

Tàu có chiều dài 333m, rộng 78m, cao 74m, sở hữu sàn đáp rộng khoảng 18.000m², có khả năng mang theo khoảng 80 máy bay.

Đây là lần thứ tư tàu sân bay Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng. Trước đó, tàu USS Carl Vinson (CVN-70) cập cảng năm 2018, USS Theodore Roosevelt (CVN-71) năm 2020 và USS Ronald Reagan (CVN-76) năm 2023.

Một số hình ảnh đoàn tàu Hải quân Mỹ:

Tàu sân bay USS George Washington đang neo tại vịnh Đà Nẵng

Tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86) cập cảng Tiên Sa, tham dự lễ đón