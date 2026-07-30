Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 với chủ đề “Khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng” khai mạc chiều 30/7 tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Giải bóng đá trẻ quy mô quốc gia đầu tiên dành riêng cho các trung tâm bóng đá cộng đồng trên cả nước có sự đồng hành của Cục TDTT, VFF cùng nhiều đơn vị chuyên môn.

Lần đầu tổ chức, giải quy tụ gần 1.000 cầu thủ đến từ 44 CLB và trung tâm bóng đá cộng đồng trên cả nước, tranh tài ở 118 trận đấu từ 30/7 đến 1/8.

Khai mạc giải Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026. Ảnh: X.N

Festival gồm 12 đội U9 và 32 đội U11, U13. Mỗi đội thi đấu khoảng 5–6 trận, tạo cơ hội cọ xát, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm. Giải còn có sự theo dõi của chuyên gia, HLV, tuyển trạch viên từ nhiều CLB, đặc biệt là CLB CA.TPHCM.

Giám đốc dự án Festival Trần Huy Đức cho biết, đây là giải bóng đá cộng đồng tầm cỡ quốc gia đầu tiên dành cho các trung tâm và CLB phong trào, hướng tới một sân chơi chất lượng về chuyên môn lẫn giá trị giao lưu, gắn kết các em.

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Giải hoàn toàn miễn phí, không có thưởng tiền mặt, chỉ trao cúp, huy chương, bảng danh vị để giảm áp lực thành tích. Lần đầu, điều lệ có điều khoản riêng về liêm chính và tinh thần thể thao cao thượng, yêu cầu các đội trung thực tuyệt đối, đặc biệt trong việc bảo đảm độ tuổi cầu thủ.

"BTC đặt tên các cúp và sân thi đấu theo anh hùng dân tộc và địa danh gắn với chiến thắng lịch sử, nhằm giúp mỗi trận đấu của các em thêm ý nghĩa về truyền thống và cội nguồn", ông Đức chia sẻ.