Video: Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT chúc các sĩ tử thi tốt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du, Thanh Oai, Hà Nội.

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra công tác bảo quản đề thi, cơ sở vật chất và công tác hỗ trợ y tế tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai). Bộ trưởng cũng chúc các thí sinh bình tĩnh, không quá lo lắng, không quá áp lực để làm bài tốt, đạt kết quả cao.

Ở điểm thi Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, từ 13h30, nhiều thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lý Uyển Nhi, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, đang kiểm tra lại thông tin của bản thân tại điểm thi Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo

Lý Uyển Nhi, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, cho biết khá áp lực trước ngày thi chính thức. Nhi dự định sẽ xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), với nguyện vọng 1 là ngành Sư phạm Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Năm ngoái ngành này lấy gần 24 điểm, tức trung bình khoảng gần 8 điểm/môn. Em khá lo vì kết quả các đợt thi thử chưa thực sự như kỳ vọng. Tuy nhiên, em vẫn hy vọng điểm thi thật sẽ tốt hơn so với các lần thi thử ở trường”, Nhi chia sẻ.

Những thí sinh đầu tiên có mặt tại điểm thi THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo

Nữ sinh cho biết trong giai đoạn nước rút, mỗi ngày em dành 3-4 tiếng ôn luyện, chủ yếu học nhóm cùng bạn bè để hệ thống lại kiến thức và luyện các dạng câu hỏi thường gặp. Dù đã chuẩn bị trong thời gian dài, Nhi vẫn có cảm giác hồi hộp khi kỳ thi đang đến rất gần.

“Em chỉ mong giữ được bình tĩnh trong phòng thi để làm bài đúng với năng lực của mình”, Nhi nói.

14h thí sinh vào phòng thi nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Tại TPHCM, ở điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), nhiều sĩ tử đã có mặt từ sớm để làm thủ tục và kiểm tra thông tin trước kỳ thi.

Thí sinh TPHCM tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa). Ảnh: Tuấn Hùng

Mẹ em Hồ Ngọc Mai Khanh (TPHCM) đã vượt quãng đường hơn 20km để đưa con đến điểm thi từ sớm, kịp hoàn tất thủ tục trước khi vào phòng. Ảnh: Tuấn Hùng

Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước.

Dưới cơn mưa đầu giờ, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) được các chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ che mưa, hướng dẫn vào điểm thi.

Một thí sinh đặc biệt tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn là em Trần Hồ Hoàng Phúc, em bị khuyết tật ở chân. Để kịp làm thủ tục, em được mẹ chở từ phường Long Trường đến điểm thi với quãng đường khoảng 20km, xuất phát từ nhà lúc 13h. Phúc cho biết nguyện vọng 1 của em là vào học tại Trường THPT chuyên thuộc hệ thống của Đại học Sư phạm TPHCM, với ước mơ sau này trở thành giáo viên Ngữ văn.

Thí sinh TPHCM chuẩn bị vào phòng làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Tuấn Hùng

Dù được tạo điều kiện thi ở phòng riêng, nhưng Hoàng Phúc và gia đình đã lựa chọn để em dự thi cùng các bạn. Theo mẹ của Hoàng Phúc, việc thi riêng có thể khiến Phúc cảm thấy áp lực và căng thẳng hơn về mặt tâm lý, trong khi thi chung giúp em tự tin và thoải mái hơn.

Thí sinh Trần Hồ Hoàng Phúc tại tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM). Ảnh: Tuấn Hùng

Theo ông Ngô Hồ Phong, Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai đầy đủ theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT. Điểm thi năm nay bố trí 25 phòng thi với tổng cộng khoảng 600 thí sinh tham dự.

Tại Đà Nẵng, ngay từ đầu giờ chiều, gần 36.000 thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp. Thành phố đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Năm nay, Đà Nẵng bố trí 99 điểm thi chính thức và 4 điểm thi dự phòng với 1.520 phòng thi, 50 phòng chờ. Các điểm thi được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị hỗ trợ thí sinh khuyết tật hoặc các trường hợp gặp sự cố sức khỏe nhưng vẫn có nguyện vọng dự thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, Công an TP Đà Nẵng bố trí 645 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại hội đồng thi và các điểm thi. Hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên cũng tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, hàng chục tình nguyện viên túc trực từ sớm, cầm ô hỗ trợ thí sinh di chuyển vào khu vực thi. Ảnh: Hồ Văn Giáp

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy thời tiết Đà Nẵng dịu hơn so với những ngày nắng nóng trước đó, nhiều khu vực trung tâm thành phố xuất hiện mưa khá lớn. Các bậc phụ huynh mặc áo mưa đưa con đến trường, tranh thủ động viên con trước kỳ thi quan trọng.

Tại Ninh Bình, Sở GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 48.421 thí sinh đăng ký dự thi tại 85 điểm thi với 2.087 phòng thi. Trong đó, 46.638 thí sinh đang học lớp 12 và 1.784 thí sinh tự do.

Theo Sở GD-ĐT, các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi gồm khoảng 8.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và công an làm nhiệm vụ; khoảng 650 người tham gia công tác chấm thi.

đa số học sinh có mặt từ sớm để làm thủ tục dự thi tại tại điểm thi điểm thi Trường THPT B Nguyễn Huệ. Ảnh: Phạm Trọng Tùng

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 10/6 tại điểm thi Trường THPT B Nguyễn Huệ, đa số học sinh có mặt từ sớm để làm thủ tục dự thi. Thí sinh Nguyễn An Bình chia sẻ: “Em đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và giấy tờ cần thiết cho kỳ thi. Em hy vọng sẽ làm bài tốt và đạt kết quả như mong muốn".

Thí sinh Ninh Bình sẵn sàng cho buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Phạm Trọng Tùng

Tại Quảng Ninh, toàn tỉnh có 20.775 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 845 thí sinh so với năm 2025), trong đó có 696 thí sinh tự do, 4.148 thí sinh giáo dục thường xuyên.

Thí sinh trong phòng làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Phạm Công

Tỉnh đã bố trí 39 điểm thi đặt tại 29 xã, phường, đặc khu với 880 phòng thi (giảm 1 điểm thi và tăng 31 phòng thi so với năm 2025). Năm 2026, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh điều động khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi. Toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ thi đều được rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, tập huấn nghiệp vụ, quán triệt quy chế thi và trách nhiệm cá nhân trong từng khâu công việc.

Ảnh: Phạm Công

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại địa điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long, nhiều thí sinh được bố mẹ đưa tới cổng trường, sau đó lực lượng chức năng, các tình nguyện viên hướng dẫn tới phòng thi để làm thủ tục. Tại đây, hầu như các học sinh đều có tâm lý vui vẻ trước kỳ thi quan trọng.

Tại TP Cần Thơ, ở điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (phường Ninh Kiều), khoảng 13h40, đông đảo thí sinh đến sớm để ổn định tâm lý và chuẩn bị các thủ tục cần thiết trước kỳ thi. Trong lúc chờ vào phòng, nhiều nhóm học sinh tranh thủ trao đổi, hỏi thăm nhau về việc ôn tập và dự đoán đề thi.

Thí sinh chuẩn bị vào phòng làm thủ tục thi tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (phường Ninh Kiều, Cần Thơ). Ảnh: Hoài Thanh

Em Ngô Huỳnh Ngọc Thanh, lớp 12A12, đặt mục tiêu đạt kết quả cao để xét tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh của Đại học Cần Thơ. Thanh cho biết môn Toán là môn em lo lắng nhất, còn các môn khác, đặc biệt là Ngữ văn, đã được chuẩn bị khá kỹ.

Tương tự, em Vũ Nguyễn Bảo Ngọc cho biết đã dành nhiều thời gian ôn luyện với quyết tâm đạt điểm số tốt để thực hiện nguyện vọng vào Đại học Cần Thơ.

Thí sinh tại Cần Thơ. Ảnh: Hoài Thanh

Trong khi đó, em Nguyễn Anh Khôi, học sinh lớp 12B2 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Kiều, cùng nhóm bạn đến điểm thi từ sớm. Khôi cho biết đã chuẩn bị kỹ kiến thức và đăng ký xét tuyển vào ngành Công nghệ bán dẫn của Đại học Cần Thơ.

Theo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 34.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 29.425 thí sinh hệ giáo dục THPT. Thành phố bố trí 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng.

Để phục vụ kỳ thi, TP Cần Thơ dự kiến huy động hơn 5.000 cán bộ, giám thị cùng lực lượng công an, y tế, bảo vệ và nhân viên phục vụ, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Tại Nghệ An, năm 2026 có 73 điểm thi với 1.820 phòng thi để phục vụ hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.230 thí sinh tự do.

Các thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Trần Tuyên

Thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc, đã có hơn 6.500 nhân sự được điều động tham gia công tác thi. Lực lượng này bao gồm 4.360 cán bộ coi thi cùng hơn 1.000 người thuộc các lực lượng công an, y tế và bảo vệ phối hợp làm nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Soa (49 tuổi, xã Mường Xén) đưa con trai 2 tuổi vượt hơn 200km đến điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An để động viên con gái trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Trần Tuyên

Tại Khánh Hòa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 52 điểm thi với 949 phòng thi.

Tại hội đồng thi trường THCS Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang, các thí sinh có mặt khá sớm để nghe quy chế dự thi. Ảnh: Xuân Ngọc

Thí sinh Nguyễn Trần Thảo Quỳnh cho biết em dự định xét tuyển vào chuyên ngành Du lịch của Đại học Nha Trang. Dù đã ôn luyện khá kỹ, Quỳnh vẫn lo lắng, hồi hộp. Em hy vọng sẽ hoàn thành tốt bài thi và đạt kết quả như mong muốn.

Ảnh: Xuân Ngọc

Thí sinh Lê Nguyễn Khánh Hà, trú tại phường Nam Nha Trang, cho biết cũng đăng ký vào Trường Đại học Nha Trang, chuyên ngành Công nghệ thông tin, tổ hợp D01 gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trước kỳ thi, dù khá hồi hộp, Hà nói sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành bài thi với kết quả cao nhất.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước).

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%). Tổng số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%).

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nếu tính số đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo từng môn thi, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn đương nhiên chiếm ưu thế (đều trên 1,2 triệu thí sinh), môn thi lựa chọn được nhiều thí sinh chọn nhất là Lịch sử (với 570.800 lượt đăng ký). Môn thứ hai là Địa lý, với 448.725 em, tiếp đó lần lượt là Vật lý (389.630) và Ngoại ngữ (347.455).

Môn được ít thí sinh lựa chọn nhất là Công nghệ Công nghiệp với 7.402 em; tương tự năm ngoái.

Thí sinh Hà Nội xem thông tin trước giờ vào phòng làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.