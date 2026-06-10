TPHCM đã chấm xong bài thi lớp 10 cho hơn 151.000 thí sinh. Từ hôm nay, Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM tạm ngưng làm việc cho đến hết ngày 12/6 để chuyển sang thực hiện nhiệm vụ tổ chức, coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 13/6, Hội đồng chấm thi lớp 10 sẽ tiếp tục các công đoạn còn lại như hồi phách, lên điểm, đối sánh, so dò dữ liệu, nhập dữ liệu điểm thi trước khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm thi lớp 10.

Công việc này sẽ mất khoảng 1-2 ngày. Như vậy, điểm thi lớp 10 TPHCM sẽ được công bố vào khoảng ngày 14 hoặc 15/6.

Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên và tích hợp sẽ được Sở GD-ĐT TPHCM công bố ngay sau đó khoảng 1 ngày. Điểm chuẩn lớp 10 công lập dự kiến công bố sau đó 1 tuần hoặc hơn.

Học sinh thi lớp 10 TPHCM 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm nay là năm đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển sinh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó kỳ thi lớp 10 có hơn 151.000 thí sinh dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM có 142.899 thí sinh dự thi. Cả hai kỳ thi này đều có quy mô lớn nhất cả nước. Số thí sinh dự thi ở hai kỳ thi này của TPHCM lớn gấp 5-6 lần so với tỉnh khác. Trong khi đó khoảng cách giữa 2 kỳ thi diễn ra chỉ 1 tuần, do vậy áp lực tổ chức thi là rất lớn đối với ngành giáo dục TPHCM.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 công lập tại TPHCM năm 2026 như sau:

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 công lập phải tham gia đủ 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút, là ngoại ngữ 1 đang học tại trường).

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Trong đó, cả 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ đều tính hệ số 1, chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 có mức ưu tiên cao nhất, tiếp đến là nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Theo quy định, thí sinh khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi sang nguyện vọng khác. Đây là căn cứ quan trọng để các trường thực hiện công tác tuyển sinh và xác nhận nhập học sau khi công bố điểm chuẩn.

Đối với trường chuyên và tích hợp công thức điểm xét tuyển = Điểm Văn + Điểm Toán + Điểm Ngoại ngữ + (Điểm Chuyên/tích hợp × 2) + Điểm ưu tiên/khuyến khích.