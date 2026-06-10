Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo là điểm thi duy nhất trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Lý Huyền

Chiều 10/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, 114 thí sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đã làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các thí sinh ở Côn Đảo rạng ngời trong ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lý Huyền

Theo Hội đồng thi, đặc khu Côn Đảo có 114 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 112 thí sinh hệ THPT và 2 thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên. Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo là điểm thi duy nhất trên địa bàn, được bố trí 5 phòng thi chính thức cùng các khu vực dự phòng, phòng chờ và các phòng chức năng phục vụ kỳ thi.

Các thí sinh nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân. Ảnh: Lý Huyền

Theo ghi nhận, trong buổi làm thủ tục, các thí sinh có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định. Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thí sinh về các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, phát thẻ dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và hỗ trợ điều chỉnh những sai sót nếu có.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực điểm thi được các lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Buổi làm thủ tục cũng giúp các em làm quen với điểm thi, xác định chính xác phòng thi, vị trí chỗ ngồi, lối đi và các khu vực chức năng, qua đó giảm tâm lý lo lắng, hạn chế những sai sót trong ngày thi chính thức.

Giáo viên coi thi hướng dẫn cho các thí sinh điều chỉnh sai sót nếu có. Ảnh: Lý Huyền

Theo địa phương, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ kỳ thi tại đặc khu Côn Đảo đã được triển khai đầy đủ, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đặc khu Côn Đảo là quần đảo ngoài khơi thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là TPHCM. Đặc khu có diện tích khoảng 76km2 với 16 hòn đảo, cách trung tâm TPHCM khoảng 230km và cách Vũng Tàu khoảng 185km.

Năm 2026 là năm đầu tiên thí sinh tại đặc khu Côn Đảo tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT dưới sự quản lý của Hội đồng thi TPHCM sau khi sáp nhập địa giới hành chính.