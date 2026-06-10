Tại Hà Nội, chiều 10/6, hàng nghìn thí sinh bước vào buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại điểm thi Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), từ 13h30, nhiều thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đây là năm có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay với hơn 1,22 triệu sĩ tử trên cả nước.

Nguyễn Minh Bảo Châu (giữa) cùng hai cô bạn thân khoác tay đi dưới sân trường, gửi tới nhau những lời chúc thi tốt trước khi bước vào nhận phòng thi.

Vương Hoài Linh, học sinh Học viện Múa Việt Nam, dự định đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, ngôi trường xét tuyển bằng điểm môn Ngữ văn và năng khiếu chuyên môn. Dù chỉ sử dụng điểm môn Ngữ văn để xét tuyển đại học, nữ sinh vẫn không khỏi lo lắng khi cùng lúc phải chuẩn bị cho nhiều mục tiêu ở cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi năng khiếu.

14h, các thí sinh ổn định chỗ ngồi tại phòng thi, nghe giám thị phổ biến quy chế thi.

Uyển Nhi, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, cho biết khá áp lực trước ngày thi chính thức. Nhi dự định sẽ xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), với nguyện vọng 1 là ngành Sư phạm Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Năm ngoái ngành này lấy gần 24 điểm, tức trung bình khoảng gần 8 điểm/môn. Em khá lo vì kết quả các đợt thi thử chưa thực sự cao như kỳ vọng. Tuy nhiên, em vẫn hy vọng điểm thi thật sẽ tốt hơn so với các lần thi thử ở trường”, Nhi chia sẻ.

Tại điểm thi THPT Kim Liên, công tác làm thủ tục dự thi được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế. Điểm thi bố trí 25 phòng thi, các thí sinh được hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân, nghe phổ biến quy chế và những lưu ý cần thiết trước kỳ thi.

Tại TPHCM, 13h30 trước cổng điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà), các sĩ tử ôm tạm biệt bố mẹ trước khi bước vào nghe phổ biến quy chế, nhận phòng thi...

Các em tranh thủ rà soát giấy tờ, xác nhận thông tin dự thi và tìm vị trí phòng thi để tránh bỡ ngỡ trong ngày làm bài.

Một thí sinh đặc biệt tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn là em Trần Hồ Hoàng Phúc, bị khuyết tật ở chân. Để kịp làm thủ tục, em được mẹ chở từ phường Long Trường đến điểm thi với quãng đường khoảng 20km, xuất phát từ nhà lúc 13h. Phúc cho biết nguyện vọng 1 của em là vào học tại Trường THPT chuyên thuộc hệ thống của Đại học Sư phạm TPHCM, với ước mơ sau này trở thành giáo viên Ngữ văn. "Em khá hồi hộp, lo lắng trước kỳ thi lớn nhưng cũng như các bạn, em đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng và kiến thức vững chắc để vượt vũ môn lần này", Phúc nói.

Bà Trần Thị Thanh Huyền dìu con trai lên phòng thi số 1230 ở tầng 1 để làm thủ tục dự thi. Chia sẻ với VietNamNet, bà cho biết cả gia đình và con đều mong muốn được thi chung phòng với các thí sinh khác. Theo bà, việc thi cùng các bạn sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn, giảm áp lực tâm lý so với việc làm bài trong một phòng thi riêng.

Hội đồng thi đã hướng dẫn cụ thể về thời gian có mặt, vị trí phòng thi, các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, đồng thời nhắc nhở cách ghi thông tin trên giấy thi để tránh sai sót. Đặc biệt, thí sinh được lưu ý tuyệt đối không mang điện thoại di động hoặc các thiết bị thu phát thông tin vào phòng thi, kể cả khi đã tắt nguồn, vì đây là hành vi vi phạm quy chế.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh mang theo món quà đặc biệt từ thầy dạy thêm. Trước kỳ thi, thầy đã ký tặng và gửi lời chúc em bình tĩnh, tự tin, làm bài thuận lợi và đạt được số điểm tốt nhất.