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Thứ Bảy, 08/08/2026 - 00:54

HLV Kim Sang-sik nói điều đặc biệt về Đình Bắc sau cú đúp vào lưới Campuchia

Xuân Minh

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Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia, HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen cho Đình Bắc sau cú đúp bàn thắng, đồng thời đánh giá tiền đạo này đã tiến bộ và trưởng thành rõ rệt.

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