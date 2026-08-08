HLV Kim Sang-sik nói điều đặc biệt về Đình Bắc sau cú đúp vào lưới Campuchia

Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia, HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen cho Đình Bắc sau cú đúp bàn thắng, đồng thời đánh giá tiền đạo này đã tiến bộ và trưởng thành rõ rệt.