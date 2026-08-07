Không có bất ngờ nào xảy ra trên SVĐ Mỹ Đình tối 7/8, khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 Campuchia, với cú đúp của Đình Bắc, cùng bàn còn lại do đối thủ phản lưới.

Như vậy, tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 3 trận thắng, 1 hòa, ghi tổng số 13 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn. Đây là thành tích rất ấn tượng, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò HLV Kim Sang Sik, bên cạnh dấu ấn của các cá nhân trong từng trận đấu.

Đình Bắc lập cú đúp, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: S.N

Với việc giành ngôi nhất bảng A, Đình Bắc và các đồng đội gặp đội nhì bảng B ở bán kết. Đối thủ của tuyển Việt Nam được xác định sau khi bảng B khép lại với 2 cặp đấu ngày 8/8.

Không chỉ giành vé đi tiếp, thiết lập kỷ lục 22 trận bất bại, tuyển Việt Nam còn nhận một tin rất vui. Theo đó, nếu như đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc sau 2 trận bán kết (lượt đi và về), sẽ được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Đây là một lợi thế không nhỏ trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của “Những chiến binh sao vàng”. Trong lịch sử, tuyển Việt Nam từng hai lần được đá chung kết lượt về trên sân nhà và đều đoạt cúp vô địch (2008, 2018).

Trong khi đó, ở 2 lần gần nhất đá trận chung kết lượt về trên sân khách, tuyển Việt Nam chỉ vô địch vào năm 2024, sau khi đánh bại Thái Lan.

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