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Thứ Năm, 27/08/2026 - 09:13

HLV Kim Sang Sik nói gì sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương?

Xuân Minh

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HLV Kim Sang Sik thừa nhận tuyển Việt Nam đã trải qua hiệp một đầy khó khăn trước Thái Lan, nhưng điều gì giúp các học trò vượt qua sức ép để bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026?

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