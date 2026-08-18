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Thứ Ba, 18/08/2026 - 14:24

HLV Kim Sang-sik tiết lộ chiến thuật tuyển Việt Nam trước trận tái đấu Malaysia

Xuân Minh

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HLV Kim Sang-sik cho biết tuyển Việt Nam đã phân tích video, cải thiện chiến thuật và khắc phục những thiếu sót trước trận bán kết lượt về với Malaysia.

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