Tuyển Việt Nam sang Malaysia, Trương Tiến Anh nói điều đáng chú ý

Hậu vệ Trương Tiến Anh khẳng định tuyển Việt Nam không chủ quan trước Malaysia, dù có lợi thế về lịch sử đối đầu, trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.