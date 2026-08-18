Dù thắng Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Kim Sang Sik khẳng định, tuyển Việt Nam không chủ quan. Thông qua phân tích, ông cùng các học trò cải thiện thiếu sót, đồng thời mong muốn CĐV tới sân đông để tiếp lửa cho cho các cầu thủ.

Về thành tích sân khách tốt hơn sân nhà của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik có quan điểm: "Tôi biết là có nhận định như vậy, ở sân khách chúng tôi ghi tới 12 bàn, sân nhà chỉ 3 bàn. Thực tế khi ra sân, đội tuyển luôn đá hết mình, giành chiến thắng mọi trận. Nhưng đôi khi kết quả không như ý. Trận ngày mai chúng tôi cố gắng mang đến kết quả thật tốt trên sân nhà. Tuyển Việt Nam khắc phục và mang đến diện mạo khác ở lượt về".

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: V.A

"Trong trận đấu lượt đi với Malaysia, chúng tôi gặp khó bởi lối chơi tấn công biên của đối thủ. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần cải thiện thông qua những buổi phân tích và buổi tập chiều 18/8. Về khâu tấn công, chúng tôi cố gắng tập trung thực hiện nhiều phương án hơn nữa, trong đó có hai bên cánh, tập trung để tạo ra một trận đấu thật tốt", HLV Kim Sang Sik phân tích về điểm mạnh của Malaysia.

Về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao quá trình tập huấn tại Hàn Quốc trước khi giải đấu diễn ra, ông nói: "Hai năm trước chúng tôi cũng có chuyến tập huấn tại Gyeongju (Hàn Quốc). Năm nay tuyển Việt Nam có hai tuần tập huấn tại Incheon. Quá trình tập huấn diễn ra rất tốt, được thi đấu với 3 đội bóng mạnh, tuyển Việt Nam thu được nhiều kết quả. Đặc biệt là sân bãi tại Hàn Quốc, mặt sân rất tốt nên chúng tôi tập luyện không có vấn đề gì xảy ra và mọi thứ đều rất thuận lợi".

Tuyển Việt Nam quyết tâm một lần nữa đánh bại Malaysia. Ảnh: VFF

Trước sự quan tâm đặc biệt của dư luận Hàn Quốc với tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik rất cảm kích, ông nói: "Tôi rất cảm ơn khi nhiều người hâm mộ Hàn Quốc đã và đang quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ một chút cho các fan Hàn Quốc biết là tôi thường xuyên nói với các cầu thủ rằng: "Chúng ta là một đội bóng đoàn kết. Khi thi đấu trên sân, sẽ luôn xuất hiện 11 cầu thủ trên cùng một khung hình, cùng trên màn hình".

Những trận giao hữu sắp tới, tôi mong các fan Hàn Quốc tiếp tục theo dõi, xem rằng tuyển Việt Nam có thi đấu như vậy hay không, có đoàn kết, gắn kết như vậy hay không?".

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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