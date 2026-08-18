"Chúng tôi biết Malaysia đang bất lợi với trận thua 0-2 ở lượt đi, nhưng toàn đội không từ bỏ hy vọng. Tuyển Việt Nam rất mạnh, được đá sân nhà, sẽ là thử thách không nhỏ. Tuyển Malaysia nỗ lực hết sức, sẵn sàng đối đầu với nhà đương kim vô địch", HLV Tan Cheng Hoe mở lời trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia.

"Malaysia bị tuyển Việt Nam áp đảo cả về thành tích đối đầu lẫn số liệu thống kê. Nhưng đấy không phải thứ khiến chúng tôi phải lo lắng. Trong bóng đá, mọi chuyện có thể xảy ra, và thực tế là Malaysia còn nguyên động lực. Với cá nhân tôi, trên cương vị HLV trưởng, tôi không nhìn vào số liệu của quá khứ mà tập trung vào hiện tại.

Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tập trung, bình tĩnh thi đấu. Các cầu thủ không được để bị tác động từ bên ngoài, trong đó có giới truyền thông", HLV Tan Cheng Hoe nói thêm.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia còn nguyên cơ hội vào chung kết. Ảnh: V.A

Tại AFF Cup 2014 (tiền thân của ASEAN Cup), tuyển Việt Nam thắng 2-1 trên sân khách nhưng sau khi về Mỹ Đình bất ngờ thua 2-4, chung chuộc thúc thủ 3-5, không thể đi tiếp tới trận cuối cùng. HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông rất mong kịch bản này một lần nữa xảy ra.

"Mười năm trước, HLV Dollah Salleh giúp Malaysia ngược dòng dù thua tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi. Đó là kỳ tích của quá khứ và cũng là nguồn cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ Malaysia.

Sau 12 năm, lực lượng cầu thủ cũng như BHL đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi muốn lấy đó làm động lực. Các cầu thủ hiện tại cũng nhận thức rõ tình thế và hiểu rằng thi đấu với tuyển Việt Nam luôn là thử thách cực kỳ khó khăn. Tôi dặn các học trò rằng nếu giữ được sự tập trung, chúng tôi sẽ có cơ hội ghi bàn trong mọi tình huống.

Malaysia gặp bất lợi lớn trước trận lượt về. Ảnh: V.A

Tuyển Việt Nam có dàn cầu thủ chất lượng và chiến thuật tốt, nhưng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không có bí mật nào cả, nếu tập trung và chọn đúng thời điểm, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào", HLV Tan Cheng Hoe tự tin cho biết.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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