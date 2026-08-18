"Khoác lên mình chiếc áo tuyển Việt Nam, mục tiêu duy nhất của tôi và các đồng đội mỗi khi ra sân là giành chiến thắng. Trận tái đấu với Malaysia cũng sẽ không ngoại lệ. Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia và giành quyền vào chơi ở trận chung kết", Xuân Mạnh khẳng định.

Trước đó, cầu thủ Akyar Rashid của Malaysia cho rằng dù tuyển Việt Nam thắng 2-0 ở trận lượt đi nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Malaysia tới Hà Nội để giành chiến thắng, đòi lại món nợ và đoạt vé vào chung kết.

Xuân Mạnh rất tự tin. Ảnh: Hải Hoàng

"Tôi biết tuyển Việt Nam đang có lợi thế dẫn 2-0, nhưng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi rất lạc quan và tự tin. Dù tôn trọng đối thủ, nhưng Malaysia hướng tới mục tiêu chiến thắng. Hãy chờ điều đó vào ngày mai", Akyar Rashid nói.

Dù có những tuyên bố rất mạnh mẽ nhưng Malaysia đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài thất bại 0-2 ở trận lượt đi, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe chưa thể đón sự trở lại của nhiều trụ cột vì chấn thương, bên cạnh đó là bất lợi phải thi đấu trên sân khách.

Tuyển Malaysia đang rất trông chờ vào kỳ tích của 12 năm trước, khi đánh bại tuyển Việt Nam 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình sau trận thua 1-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khác rất nhiều, bởi tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng chiều sâu, trong đó có những cầu thủ nhập tịch thực sự chất lượng.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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