HLV Thạch Bảo Khanh nói về quả penalty định đoạt trận đấu

CAHN thắng 2-0 trên sân Hàng Đẫy để san bằng điểm số với Ninh Bình sau 8 vòng đấu. Ở chiều ngược lại, PVF CAND vẫn ở nhóm cuối, còn HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng quả penalty là bước ngoặt khiến đội bóng của ông mất điểm.