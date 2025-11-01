logo website

Thứ Bảy, 01/11/2025 - 08:06

HLV Thạch Bảo Khanh nói về quả penalty định đoạt trận đấu

Xuân Minh

CAHN thắng 2-0 trên sân Hàng Đẫy để san bằng điểm số với Ninh Bình sau 8 vòng đấu. Ở chiều ngược lại, PVF CAND vẫn ở nhóm cuối, còn HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng quả penalty là bước ngoặt khiến đội bóng của ông mất điểm.

