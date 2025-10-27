Trận derby ngành Công an giữa CAHN và CA TP.HCM ở vòng 8 V-League 2025/26 khép lại với chiến thắng 1-0 đầy bản lĩnh cho đội chủ nhà. Dù phải chơi thiếu người từ phút 20, CAHN vẫn thi đấu kỷ luật, sắc bén và biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.
Đội khách nhập cuộc chủ động hơn, liên tục gây sức ép với những pha tấn công của Williams Lee, Makrillos và Tiến Linh.
Tuy nhiên, khi chưa thể cụ thể hóa lợi thế, CA TP.HCM lại để thủng lưới. Phút 35, Alan chớp cơ hội sau pha phối hợp lúng túng của hàng thủ đội khách, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.
Trong hiệp hai, dù thi đấu hơn người, CA TP.HCM lại bế tắc trong khâu tấn công, thiếu sự liên kết giữa các tuyến. Những nỗ lực cuối cùng của Tiến Linh cũng không mang lại bàn thắng.
Thắng 1-0, CAHN tạm vươn lên tốp 2 với 17 điểm, trong khi CA TP.HCM tiếp tục gây thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa.
Ghi bàn:
CAHN: Alan (35')
Thẻ đỏ: Lê Văn Đô (CAHN, 20')
Đội hình xuất phát CAHN vs CA TP.HCM
CAHN: Thành Vinh (23), Pendant Quang Vinh (7), Đình Trọng (21), Hugo Gomes (3), Văn Đô (88), Stefan Mauk (6), Quang Hải (Adou Minh 66'), Thành Long (11), Đình Bắc (Xuân Thịnh 84'), Alan (72), Văn Đức (20).
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang (89), Văn Luân (12), Quốc Cường (19), Gia Bảo (13), Quang Hùng (34), Hoàng Phúc (28), Việt Hoàng (20), Đức Phú (39), Williams (66), Tiến Linh (22), Makrillos (7).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho CAHN, dù đội chủ nhà phải chơi thiếu người từ phút thứ 20.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ, Tiến Linh vừa có cú đánh đầu đưa bóng đi sát sạt khung thành CAHN.
86'
Tiến Linh và các đồng đội vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của CAHN dù được chơi hơn người từ phút 20.
83'
Đình Bắc thực hiện pha 'xẻ nách' rồi trả bóng ngược ra, tiếc cho CAHN khi Vitao không thể dứt điểm trước khung thành rộng mở.
80'
Ngọc Long có pha xử lý rồi dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành CAHN.
76'
Cơ hội dành cho CA TP.HCM nhưng Tẩy Văn Toàn dứt điểm bị hậu vệ CAHN ngăn cản kịp thời.
73'
Vào sân được ít phút thay Quang Hải, Vitao đột phá rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành CA TP.HCM.
59'
Chỉ trong ít phút, Quang Hải có hai pha đi bóng nỗ lực, tuy nhiên đội trưởng của CAHN lại thiếu chính xác ở pha bóng quyết định.
51'
Dù phải chơi với 10 người nhưng các học trò của HLV Mano Polking vẫn duy trì thế trận cân bằng với CA TP.HCM. Quang Hải mở bóng cho Thành Long băng lên cánh trái, đường căng ngang đưa bóng vào nhưng Alan không có được điểm cắt trước khung thành CA TP.HCM.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà CAHN, trong tình cảnh phải thi đấu thiếu người từ khá sớm.
37'
Tiến Linh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cầu thủ CAHN áp sát hóa giải, trọng tài biên cũng đã căng cờ báo việt vị với tiền đạo đội khách.
35'
Alan mở tỷ số cho CAHN
Alan có pha càn lướt tốt trước sự theo kèm của hai hậu vệ CA TP.HCM, anh tâng bóng qua đầu thủ môn Patrik Lê Giang rồi vung chân bắt vô-lê tung lưới đội khách.
27'
Được chơi hơn người, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức lập tức tổ chức ép sân để tìm kiếm cơ hội ghi bàn mở tỷ số.
20'
Trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Lê Văn Đô sau pha chơi xấu, thúc cùi chỏ vào mặt Việt Hoàng của CA TP.HCM. VAR vào cuộc nhưng quyết định không thay đổi.
16'
Thêm một cơ hội ngon ăn nữa dành cho CA TP.HCM, quả căng ngang của Quang Hùng thuận lợi với đà băng vào của Makrillos. May cho CAHN khi trung vệ Đình Trọng dù xuất phát sau nhưng vẫn có pha lao về phá bóng cứu thua xuất sắc cho CAHN.
9'
CĐV CAHN trải qua phen thót tìm khi cầu thủ CA TP.HCM đột phá rồi dứt điểm trong vòng cấm, thủ môn Thành Vinh kịp lao ra cản phá khi đối mặt.
8'
Từ pha tổ chức đá phạt góc của CAHN, Văn Đô treo bóng vào vòng cấm để Mauk đánh đầu lái bóng về góc thấp, Trung vệ Hugo Gomes nỗ lực băng vào nhưng kết thúc ko trúng bóng.
4'
Pha tấn công trực diện của CAHN, Quang Vinh có pha phối hợp với Alan, anh xâm nhập vòng cấm và xử lý kỹ thuật chẳng khác nào một tiền đạo. Tiếc cho cầu thủ chạy cánh của ĐT Việt Nam khi cú đá không trúng tâm bóng.
19h15
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h09
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
CAHN đang có phong độ khá tốt tại V.League với 4 chiến thắng, 2 trận hòa sau 6 vòng đấu, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Dù vừa bị Macarthur FC cầm hòa 1-1 ở AFC Champions League 2, thầy trò HLV Polking vẫn giữ được sự tự tin trước cuộc tiếp đón CA TP.HCM trên sân nhà.
Đây là màn đối đầu mang nhiều cảm xúc, bởi sau hơn 20 năm, người hâm mộ mới lại chứng kiến cuộc so tài giữa hai đội bóng công an đại diện cho hai thành phố lớn nhất Việt Nam. CA TP.HCM - dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng với 14 điểm sau 7 trận, bằng điểm CAHN nhưng kém hiệu số.
Dù được đánh giá thấp hơn về lực lượng, đội khách vẫn đặt mục tiêu có điểm, thậm chí hướng đến chiến thắng để tái hiện “hào quang xưa” của cái tên CA TP.HCM trong một trận đấu đầy hoài niệm và danh dự.
Thông tin lực lượng
CAHN: Thủ môn Nguyễn Filip tái phát chấn thương háng, dự kiến phải nghỉ ít nhất 2 tháng.
CA TP.HCM: Vắng Huy Toàn vì đã nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng) trong trận hòa 0-0 với Hà Tĩnh ở vòng 7 vừa qua.