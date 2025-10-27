Trận derby ngành Công an giữa CAHN và CA TP.HCM ở vòng 8 V-League 2025/26 khép lại với chiến thắng 1-0 đầy bản lĩnh cho đội chủ nhà. Dù phải chơi thiếu người từ phút 20, CAHN vẫn thi đấu kỷ luật, sắc bén và biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Đội khách nhập cuộc chủ động hơn, liên tục gây sức ép với những pha tấn công của Williams Lee, Makrillos và Tiến Linh.

Alan ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: SN

Tuy nhiên, khi chưa thể cụ thể hóa lợi thế, CA TP.HCM lại để thủng lưới. Phút 35, Alan chớp cơ hội sau pha phối hợp lúng túng của hàng thủ đội khách, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

Trong hiệp hai, dù thi đấu hơn người, CA TP.HCM lại bế tắc trong khâu tấn công, thiếu sự liên kết giữa các tuyến. Những nỗ lực cuối cùng của Tiến Linh cũng không mang lại bàn thắng.

Thắng 1-0, CAHN tạm vươn lên tốp 2 với 17 điểm, trong khi CA TP.HCM tiếp tục gây thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa.

Ghi bàn:

CAHN: Alan (35')

Thẻ đỏ: Lê Văn Đô (CAHN, 20')

Đội hình xuất phát CAHN vs CA TP.HCM

CAHN: Thành Vinh (23), Pendant Quang Vinh (7), Đình Trọng (21), Hugo Gomes (3), Văn Đô (88), Stefan Mauk (6), Quang Hải (Adou Minh 66'), Thành Long (11), Đình Bắc (Xuân Thịnh 84'), Alan (72), Văn Đức (20).

CA TP.HCM: Patrik Lê Giang (89), Văn Luân (12), Quốc Cường (19), Gia Bảo (13), Quang Hùng (34), Hoàng Phúc (28), Việt Hoàng (20), Đức Phú (39), Williams (66), Tiến Linh (22), Makrillos (7).