Dù phải tham dự cùng lúc 4 mặt trận, nhưng CAHN đang có thành tích tốt ở sân chơi LPBank V-League. Sau 6 vòng đấu, đoàn quân của HLV Polking có 4 chiến thắng, 2 hòa, giành 14 điểm, đang tạm xếp thứ 3 BXH.

Nếu giành 3 điểm ở trận đấu muộn nhất tại vòng 8, CAHN rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Ninh Bình chỉ còn 3 điểm và đang chơi ít hơn 1 trận.

Đây sẽ là động lực lớn với Quang Hải và các đồng đội, trong trận tiếp đón CA TP.HCM trên sân Hàng Đẫy tối 27/10.

CAHN tự tin giành chiến thắng.

Trước trận đấu, CAHN vừa có trận hòa Macarthur FC 1-1. Kết quả này khiến thầy trò HLV Polking mất đi nhiều lợi thế tại AFC Champions League 2. Dù vậy, họ vẫn rất tự tin đi sâu ở giải châu lục, đồng thời luôn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch tại V-League.

Tiếp đối thủ cùng ngành công an, CAHN được đánh giá cao hơn về lực lượng. Tuy nhiên trận này thủ thành Nguyễn Filip vắng mặt vì chấn thương là một tổn thất lớn.

Nhưng với lợi thế sân nhà cũng phong độ tốt, không bất ngờ khi HLV Polking chỉ đạo các học trò chơi tấn công.

Bên kia chiến tuyến, CA TP.HCM có 4 trận thắng, 2 hòa và 1 thua. Nếu giành chiến thắng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ vượt qua chính CAHN. Nhưng có lẽ mục tiêu thiết thực với Tiến Linh và các đồng đội trận này là 1 điểm bởi họ hiểu rõ sức mạnh của đối thủ.

Ở trận đấu còn lại, Thép Xanh Nam Định sau khi chia tay HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà. Trước đối thủ được đánh giá "vừa sức" SHB Đà Nẵng, nếu đội chủ sân Thiên Trường không thắng có lẽ chỉ biết tự trách mình.