CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc đầy chủ động trước PVF-CAND khi dâng cao đội hình ngay từ đầu và tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm.

Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ đội khách cùng một chút kém may mắn khiến CAHN không thể ghi bàn trong hiệp một, dù Quang Hải và Phan Văn Đức đều có cú sút dội cột dọc đầy tiếc nuối.

CAHN tạm san bằng điểm số với Ninh Bình sau chiến thắng trước PVF-CAND - Ảnh: SN

Bước sang hiệp hai, thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 76 khi Alan lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Trong thời gian bù giờ, Alves Dos Santos tung cú sút buộc thủ môn Sỹ Huy phải đẩy bóng, tạo điều kiện để Đình Tiến đá bồi ấn định chiến thắng 2-0.

Thắng lợi này giúp CAHN tiếp tục phong độ ổn định, vươn lên bằng điểm với Ninh Bình (20 điểm) nhưng tạm xếp nhì bảng do kém hiệu số. Trong khi đó, PVF-CAND vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cuối sau vòng 8, khiến áp lực ngày càng lớn với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Ghi bàn:

CAHN: Alan (76' pen), Đình Tiến (90'+7)

Đội hình xuất phát CAHN vs PVF-CAND:

CAHN: Thành Vinh, Gomes, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Đình Bắc, Mauk, Thành Long, Phan Văn Đức, Quang Hải, Alan.

PVF-CAND: Sỹ Huy, Thái Quý, Eyenga, Hiểu Minh, Văn Chưởng, Anh Quân, Mpande, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Amarildo, Xuân Bắc.