CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc đầy chủ động trước PVF-CAND khi dâng cao đội hình ngay từ đầu và tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm.
Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ đội khách cùng một chút kém may mắn khiến CAHN không thể ghi bàn trong hiệp một, dù Quang Hải và Phan Văn Đức đều có cú sút dội cột dọc đầy tiếc nuối.
Bước sang hiệp hai, thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 76 khi Alan lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Trong thời gian bù giờ, Alves Dos Santos tung cú sút buộc thủ môn Sỹ Huy phải đẩy bóng, tạo điều kiện để Đình Tiến đá bồi ấn định chiến thắng 2-0.
Thắng lợi này giúp CAHN tiếp tục phong độ ổn định, vươn lên bằng điểm với Ninh Bình (20 điểm) nhưng tạm xếp nhì bảng do kém hiệu số. Trong khi đó, PVF-CAND vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cuối sau vòng 8, khiến áp lực ngày càng lớn với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.
Ghi bàn:
CAHN: Alan (76' pen), Đình Tiến (90'+7)
Đội hình xuất phát CAHN vs PVF-CAND:
CAHN: Thành Vinh, Gomes, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Đình Bắc, Mauk, Thành Long, Phan Văn Đức, Quang Hải, Alan.
PVF-CAND: Sỹ Huy, Thái Quý, Eyenga, Hiểu Minh, Văn Chưởng, Anh Quân, Mpande, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Amarildo, Xuân Bắc.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho CAHN trước PVF-CAND. Thành tích này giúp Quang Hải và các đồng đội san bằng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình khi đội bóng Cố đô Hoa Lư chưa ra sân.
90'+7
Đình Tiến đặt dấu chấm hết cho PVF-CAND
Từ pha phản công của CAHN, hai cầu thủ vào sân thay người là Alves dứt điểm buộc thủ môn Sỹ Huy cản phá, Đình Tiến đá bồi chéo góc tung lưới đội khách lần thứ hai.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
85'
Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ CAHN vẫn duy trì sức ép liên tục lên phần sân của PVF-CAND.
76'
Alan mở tỷ số cho CAHN
Trên chấm phạt đền, tiền đạo ngoại Alan sút bóng rất căng vào góc cao khiến thủ môn Sỹ Huy bay người đúng hướng cũng không thể cản phá.
72'
Trọng tài cho tạm dừng trận đấu để VAR kiểm tra phạt đền cho CAHN sau tình huống cố định của đội chủ nhà, có hai cầu thủ áo đỏ bị bị ngã trong vòng cấm đội khách.
63'
Quang Hải hụt siêu phẩm
Đội trưởng Quang Hải thực hiện cú sút xa rất căng bằng chân trái - sở trường, bóng đi xuyên qua hàng thủ PVF-CAND rồi khẽ chạm vào tay thủ môn Sỹ Huy. Quá đáng tiếc cho CAHN khi một lần nữa bị cột dọc từ chối tuyệt phẩm.
54'
Phan Văn Đức xoay người dứt điểm bằng chân trái bên ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm chân cầu thủ PVF-CAND làm đổi hướng rồi liếm mép ngoài cột dọc khung thành Sỹ Huy.
51'
Các cầu thủ CAHN duy trì sức ép lên phần sân của PVF-CAND, Đình Bắc liên tục khoan phá bên hành lang cánh phải của đội khách.
46'
Hiệp hai bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại sau 9 phút bù giờ, một hiệp đấu nhạt nhòa của đôi bên.
44'
Đấu bỗng dưng căng thẳng sau tình huống Cao Quang Vinh bị Anh Quân kéo áo. Tuyển thủ Việt Nam nổi nóng và có pha tác động dù không đáng kể nhưng Anh Quân vẫn ôm mặt nằm sân. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai.
36'
Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn đang miệt mài tấn công tìm kiếm cơ hội ghi bàn mở tỷ số vào lưới của PVF-CAND.
30'
Quang Hải đá phạt góc đầy ý đồ để Đình Bắc khẽ chạm bóng trao cơ hội cho Mauk. Tiếc cho CAHN khi pha đặt lòng cận thành của Mauk lại lại không chính xác.
26'
Đình Bắc đi bóng khéo léo rồi phối hợp với Alan, anh mở bóng rất thoáng cho Phan Văn Đức nhưng cú sút của cựu tuyển thủ Việt Nam lại quá tệ.
19'
Sau khi mất 5 phút làm việc, tổ VAR xác định đã có lỗi việt vị của trung vệ Gomes. Mưa trút xuống sân Hàng Đẫy khá dày hạt, ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu.
14'
Gomes 'xé lưới' PVF-CAND
Từ tình huống cố định bên cánh phải của CAHN, tiền vệ đội trưởng Quang Hải treo bóng về phía cột xa để trung vệ Hugo Gomes đánh đầu đưa bóng đập đất làm tung lưới PVF-CAND.
5'
Những phút đầu diễn ra với tốc độ khá chậm khi PVF-CAND nhập cuộc thận trọng trước chủ nhà được đánh giá cao hơn.
19h15
Trọng tài chính Trương Hồng Vũ thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát CAHN vs PVF-CAND
Nhận định trước trận
CLB Công an Hà Nội đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải 2025/26. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, đội bóng không chỉ phải căng sức tại V.League mà còn phải liên tục di chuyển thi đấu ở AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á.
Dù đối mặt lịch thi đấu dày đặc, đội vẫn duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Chiến thắng 1-0 trước Công an TP.HCM giúp họ vươn lên nhì bảng, chỉ kém Ninh Bình 3 điểm.
Tuy nhiên, đội bóng đang gặp bất lợi khi thủ môn Filip Nguyễn chấn thương, còn Lê Văn Đô bị treo giò. Ở vòng 9, Công an Hà Nội sẽ chạm trán PVF-CAND - đối thủ quen thuộc cùng tập luyện tại trung tâm PVF.
Dù PVF-CAND thi đấu đầy nỗ lực, sự chênh lệch đẳng cấp khiến giới chuyên môn tin rằng Quang Hải và đồng đội sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm để tiếp tục đua ngôi vô địch.
Thông tin lực lượng
CAHN: Vẫn ở vị trí thủ môn. Nguyễn Filip chỉ có thể cổ vũ đội nhà trên khán đài, trong bối cảnh chấn thương cơ háng khiến anh phải nghỉ 2 tháng. Ngoài ra, Lê Văn Đô bắt đầu thực hiện án treo giò, sau tấm thẻ đỏ không đáng có ngay từ đầu màn so tài với CLB Công an TP.HCM. Chưa kể, Leo Artur cũng để ngỏ khả năng thi đấu.
PVF-CAND: Đầy đủ lực ượng.