Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tổng số thí sinh dự thi năm 2026 tăng gần 23.000 em so với năm trước, tuy nhiên, có khoảng 22.000 em không đăng ký vào trường công lập. Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố với 1/3,35 khi có hơn 2.500 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cho 765 chỉ tiêu. Đứng thứ hai là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Đây cũng là hai trường có tỷ lệ chọi dẫn đầu vào năm ngoái.

Ngoài ra, nhiều trường như Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Cầu Giấy, Kim Liên, Lê Quý Đôn - Đống Đa, Thăng Long, Trần Phú - Hoàn Kiếm, Việt Đức… đều có tỷ lệ chọi trên 2. Ở chiều ngược lại, một số trường có tỷ lệ chọi dưới 1 như Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, Mỹ Đức.

Nhìn vào những con số này, thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, cho hay việc các trường “top” tiếp tục có tỷ lệ chọi cao là điều không bất ngờ, bởi đây đều là những trường có thương hiệu, sức hút hoặc nằm ở khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, thầy Cường nhấn mạnh tỷ lệ chọi chỉ là thông tin tham khảo, không phải yếu tố quyết định cơ hội trúng tuyển.

“Không phải cứ thấy trường có tỷ lệ chọi thấp là có thể chủ quan. Có những năm, tỷ lệ đăng ký thấp nhưng chưa chắc tất cả học sinh đều có cơ hội”, thầy Cường nói. Vì vậy, dù đăng ký vào trường nào, học sinh cũng không nên lơ là.

Ngược lại, với những trường có tỷ lệ chọi cao, áp lực là điều khó tránh. Tuy nhiên, theo vị hiệu trưởng này, đây cũng là động lực để học sinh nỗ lực hơn.

“Tỷ lệ chọi cao không đồng nghĩa với việc hết cơ hội. Ngoài nguyện vọng 1, các em vẫn còn nguyện vọng 2 và 3. Điều quan trọng là giữ được sự bền bỉ, tập trung và cố gắng tối đa trong giai đoạn nước rút. Nếu không đạt nguyện vọng 1, học sinh vẫn có thể trúng tuyển ở nguyện vọng sau, miễn là điểm số đủ cạnh tranh”, thầy Cường nói.

Thầy cũng đưa ra khuyến nghị học sinh cần lập kế hoạch ôn tập khoa học trong khoảng thời gian nước rút. Việc phân bổ thời gian trong ngày cần hợp lý, từ học trên lớp đến tự ôn ở nhà. Đặc biệt, giấc ngủ trưa dù ngắn nhưng rất cần thiết để duy trì năng lượng cho buổi chiều. Buổi tối không nên học quá khuya vì dễ gây căng thẳng và ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp thu.

Một điểm quan trọng khác là cần tuân thủ kế hoạch ôn tập của thầy cô. “Đây là giai đoạn củng cố kiến thức, vì vậy học sinh nên tập trung ôn lại những nội dung đã học trên lớp thay vì chạy theo quá nhiều lớp học thêm. Thực tế cho thấy, không ít học sinh học thêm dày đặc nhưng lại thiếu thời gian tự hệ thống lại kiến thức, khiến việc ghi nhớ không chắc chắn, khó đạt hiệu quả cao”, thầy Cường nói.

Bên cạnh việc ôn tập, học sinh cần dành thời gian luyện đề thi thử nghiêm túc. Nên bấm giờ khi làm bài để làm quen với áp lực thời gian. Với những môn thi 120 phút, các em cần luyện cách phân bổ thời gian hợp lý, kiểm soát tốc độ làm bài, đồng thời dành thời gian kiểm tra lại để hạn chế sai sót. Theo thầy Cường, không nên chỉ tập trung vào những câu hỏi khó mà bỏ qua các câu cơ bản có thể ghi điểm chắc chắn.

“Khoảng 10 ngày trước kỳ thi, học sinh nên điều chỉnh nhịp sinh học theo đúng thời gian thi thật. Chẳng hạn, buổi sáng tập trung làm đề Ngữ văn và Toán trong khung 8h-10h, buổi chiều làm đề Tiếng Anh từ 14h đến 15h. Việc này giúp các em thích nghi với cường độ và thời gian giống như thi thật, từ đó giảm áp lực khi bước vào kỳ thi chính thức”, thầy Cường chia sẻ.

Học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Trong khi đó, cô Đinh Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn, cho rằng kỳ tuyển sinh năm nay có thể xuất hiện nhiều yếu tố bất ngờ do thay đổi phương thức tuyển sinh và việc không còn hạn chế khu vực đăng ký dự thi. Điều này khiến tỷ lệ chọi có thể xuất hiện “số ảo”.

“Sau khi biết tỷ lệ chọi, điều quan trọng nhất là học sinh cần bình tĩnh. Khi đã lựa chọn nguyện vọng, các em cần tập trung ôn tập thật tốt để đạt kết quả như mong muốn. Từ nay đến kỳ thi còn khoảng bốn tuần, học sinh nên rà soát lại kiến thức, xác định những phần còn yếu để kịp thời bổ sung”, cô Hồng chia sẻ.

Theo cô, học sinh cũng nên tham khảo điểm chuẩn trong 3 năm gần nhất để có mục tiêu cụ thể. Với những em có học lực ổn định, mức độ cạnh tranh không quá đáng ngại. Ngược lại, những học sinh lựa chọn nguyện vọng mang tính “mạo hiểm” cần có sự bứt phá rõ ràng trong giai đoạn cuối.

Tóm lại, tỷ lệ chọi là một dữ liệu giúp học sinh hiểu rõ hơn về mức độ cạnh tranh, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Dù đăng ký vào trường có tỷ lệ cao hay thấp, điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng và tâm lý. Khi đã có lựa chọn dựa trên năng lực và cân nhắc từ trước, học sinh cần giữ vững tinh thần, tận dụng từng ngày để ôn tập hiệu quả, hướng tới kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.