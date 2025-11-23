ĐÊM ÁM ẢNH CỦA GIA ĐÌNH 6 NGƯỜI Ở TÂY NHA TRANG: 'CHỈ SỢ TRƯỢT TAY LÀ MẸ CHÌM XUỐNG'

Ngồi thẫn thờ trong ánh nến, bà Nguyễn Thị La Thanh (59 tuổi, phường Tây Nha Trang, nằm ven sông Cái) kể lại ký ức về đêm “không bao giờ quên”.

Khoảng 18h ngày 17/11, nước lũ đã dâng đến ngực, bà Thanh cố gắng gọi cầu cứu nhưng không được. Một người chị làm cùng gọi báo địa chỉ của bà cho cứu hộ song thời điểm đó nước xoáy, lực lượng không thể tiếp cận, một lúc sau thì mất điện hoàn toàn.

Ba người đứng lên hai chiếc ghế kê trên giường, mẹ bà Thanh 89 tuổi được ngồi vào thau và cùng nâng cao khỏi dòng nước. Bà Thanh chỉ dám trụ một chân để giữ thăng bằng, chân còn lại co lên đỡ chiếc thau suốt đêm. “Chúng tôi không dám buông tay. Chỉ sợ trượt một cái là mẹ chìm xuống”, bà nói.

6 người ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt từ chiều đến tận sáng sớm hôm sau. “Nghĩ lại thấy khi đó mình có sức mạnh phi thường. Lạnh lắm, rét lắm mà nhìn mẹ thì thương”, bà nhớ lại.

Trong bóng tối đặc quánh, cả nhà chỉ nghe tiếng mưa xối xả và nước chảy ào ào. Lúc này, nước tính từ nền nhà đã cao hơn hai mét và vẫn tiếp tục dâng, khiến ai cũng nghĩ đến điều tồi tệ nhất. “Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết”, họ động viên nhau giữa dòng nước tối đen và lạnh cắt da.