XEM CLIP:

Sáng 22/11, xung quanh Trường THPT Hà Huy Tập ở "rốn lũ" Tây Nha Trang vẫn ngập ngụa bùn nước sau 5 ngày ngập lịch sử. Nằm tại khu vực trũng, những ngày qua ngôi trường ngập sâu hơn 2 mét, nhiều cơ sở vật chất hư hỏng, rác thải trôi lềnh bềnh.

Trứng ốc sên bám nhiều trên các cột tường sau 5 ngày ngập sâu.

Khi nước rút, bùn đất đọng lại dày đặc, thầy và trò Trường THPT Hà Huy Tập bắt đầu dọn dẹp khắc phục hậu quả từ sớm nay để nhanh chóng quay lại học tập.

Từ 7h sáng, 25 giáo viên đã có mặt tại trường để bắt đầu công tác dọn dẹp sau đợt ngập lụt. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, ngay khi nhận được dự báo mưa lớn, nhà trường đã chủ động kê cao các thiết bị, đồ dùng quan trọng lên tầng hai.

Tuy nhiên, do nước ngập sâu nhiều ngày, nhiều hạng mục vẫn bị hư hỏng nặng, đặc biệt là cổng trường và hệ thống bàn ghế. “Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục để sớm đón học sinh trở lại lớp”, bà Hương nói.

Trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ phân hiệu Đại học Tôn Đức Thắng tại Nha Trang và lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa trong việc thu dọn, sửa chữa các khu vực bị ảnh hưởng.

Mức lũ nước nhưng còn in dấu trên tường tại phòng họp giáo viên.

Công việc đầu tiên của các giáo viên là dọn lớp bùn dày đặc phủ kín sân và phòng học. “Phải tranh thủ dọn thật nhanh, vì khi bùn khô thì rất khó xử lý”, cô Phạm Thị Ánh Tuyết, giáo viên Toán, cho biết.

Theo cô Tuyết, Ban Giám hiệu đã thông báo trước nên giáo viên chuẩn bị khá đầy đủ trang thiết bị: Ủng, găng tay y tế, chổi cọ, áo mưa, khẩu trang… để tránh trầy xước và đảm bảo an toàn khi làm việc. Do đã có kinh nghiệm từ những lần ngập trước nên các thầy cô cũng cố gắng thay ca, để vừa dọn dẹp cơ sở nơi làm việc vừa thu vén công việc của gia đình.

Cô Trần Thị Thi Vui phải xách nước tại sân để dội rửa đẩy bùn trôi trong các phòng học ra ngoài.

Các thầy cô dọn bùn trong phòng họp.

Trong quá trình dọn dẹp, các cửa sổ đều được mở để giảm mùi hôi và giúp phòng học thoáng hơn.

Cũng trong sáng nay, gần chục sinh viên của phân hiệu Đại học Tôn Đức Thắng tại Nha Trang đã có mặt hỗ trợ công tác dọn dẹp. Đây đều là những sinh viên ở ngoài vùng lũ, chủ động đăng ký tham gia.

Ông Nguyễn Hồng Tiến, phụ trách Phòng Đào tạo, cho biết nhà trường mong muốn phối hợp với các cơ sở bị ảnh hưởng để đẩy nhanh quá trình khắc phục, sớm ổn định việc dạy và học.

Dự kiến tuần tới, trường sẽ tổ chức quay lại dạy và học.