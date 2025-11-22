Chiều muộn ngày 21/11, phóng viên VietNamNet theo chân một đoàn cứu trợ tiếp cận thôn Võ Kiện – nơi bị cô lập giữa dòng lũ nhiều ngày qua.

Tại đây, chúng tôi gặp anh Bùi Minh Nhân (34 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Võ Kiện) đang hối hả chèo thuyền đưa người dân đến nơi trú ngụ an toàn. Anh Nhân là Bí thư chi bộ thôn Võ Kiện, đồng thời là một trong những thanh niên tình nguyện tham gia cứu hộ người dân trong trận lũ lịch sử lần này.

XEM CLIP:

Nước dâng nhanh trở tay không kịp

Gương mặt mệt mỏi sau nhiều ngày vật vã với lũ dữ, anh Nhân kể lại những giây phút sinh tử trong lúc đưa người dân thoát nạn. "Nước dâng quá nhanh và dữ dội, ngay cả những người lớn tuổi nhất trong thôn cũng chưa từng chứng kiến cảnh lũ kinh hoàng như vậy. Hàng loạt ngôi nhà thấp bị ngập tận nóc", anh Nhân cho biết.

Anh Bùi Minh Nhân chèo thuyền đưa người lớn tuổi trong thôn đến nơi trú ngụ an toàn. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngay khi nước bắt đầu dâng cao, anh Nhân cùng trưởng thôn Thái Minh Tiến lập tức thành lập tổ tự nguyện gồm 10 người. Họ mượn xuồng của dân để di chuyển người dân từ những ngôi nhà thấp đến nơi cao hơn, an toàn hơn.

"Khi quyết định xung phong cứu hộ bà con trong thôn, tôi không suy nghĩ nhiều. Chúng tôi chỉ biết rằng nếu không có lực lượng cứu hộ ngay lập tức, người dân sẽ gặp nguy hiểm do nước dâng nhanh, trở tay không kịp", anh Nhân chia sẻ.

Trong tình thế khẩn cấp, anh Nhân đã đưa mẹ mình sang nhà cao tầng nhất trong thôn để trú ngụ. May mắn, chủ nhà đồng ý và cũng sẵn sàng tiếp nhận bất cứ ai trong thôn cần di tản. Nơi này đang có hơn 20 người gồm trẻ em và người cao tuổi.

Trong quá trình hỗ trợ bà con đến những nơi an toàn, anh Nhân nhiều lần gặp sự cố. Nhớ lại những ngày nước lũ dâng cao khoảng 3-4m và kèm theo mưa lớn, giông gió, xuồng của anh không may bị lật ngay giữa dòng nước xiết.

"Tôi chơi vơi giữa biển nước. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng may mắn có người ở trên mái nhà cao hô hoán lên, người dân đã kịp thời cứu tôi khỏi dòng lũ".

Anh Nhân nhiều lần gặp nguy hiểm trong lúc chèo thuyền đưa người dân đến nơi ở an toàn. Ảnh: Nguyễn Huế

Dù suýt mất mạng, anh Nhân vẫn tiếp tục công tác cứu hộ. Tổ tự nguyện đã tập kết người dân vào những ngôi nhà cao, mỗi nhà có ít nhất 50 người trú ngụ. Trong tình huống nguy cấp, họ thậm chí phải cưa mái nhà, lật đổ ngói để giải cứu người dân khi nước dâng đến tận mái.

Ông Bùi Tấn Trường, một hộ dân trong thôn, xúc động kể lại: "Thời điểm nước lũ dâng cao, cô lập tất cả các hộ dân với bên ngoài, rất may mắn có những người thanh niên trẻ như cháu Bùi Minh Nhân - Bí thư chi bộ thôn và cháu Thái Minh Tiến - trưởng thôn luôn có mặt kịp thời, xông xáo vượt dòng nước xiết hỗ trợ, đưa người dân đến chỗ trú an toàn".

Những ngày uống nước mưa cầm cự

Những ngày bị cô lập hoàn toàn, cuộc sống của người dân thôn Võ Kiện vô cùng khó khăn. Họ phải nhịn đói khoảng 2 ngày, không có nước uống sạch, chỉ có một vài gói mì tôm ăn qua ngày. Điện và nước sinh hoạt mất hoàn toàn, người dân phải sống trong bóng tối hoặc thắp đèn dầu, nến...

Khi chưa có đoàn cứu trợ, bà con phải hứng nước mưa để uống. Đến sáng 21/11, đoàn cứu trợ từ Bình Thuận mới tiếp cận được, mang theo vài thùng nước và mì tôm phát cho bà con.

Tối 21/11, đoàn cứu trợ phối hợp với chiến sĩ bộ đội đưa thực phẩm, nước uống vào thôn. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau nhiều ngày liên tục bơi lội trong nước lũ, thức đêm cứu dân, các thành viên của tổ tự nguyện đều kiệt sức và bệnh. "Bơi một ngày trời rồi và phải thức đêm nữa chúng tôi vẫn cố gắng cứu bà con. Hiện, anh em bệnh hết rồi, ngâm nước mấy ngày trời", anh Nhân cho biết. Hiện tại, chỉ còn anh Nhân và một vài người khỏe mạnh còn có thể tiếp tục hỗ trợ người dân.

Đáng tiếc, dù đã cố gắng hết sức, vẫn có những người không qua khỏi. "Người già không cứu được, vì ngâm nước mấy ngày liền, lại vốn yếu nữa. Họ ngâm trong nước ba ngày trời, thêm phần thời tiết rất khắc nghiệt nên không cầm cự nổi", anh Nhân nghẹn giọng kể lại.

Nhà cửa trong thôn Võ Kiện hiện vẫn ngập sâu dù nước đã bắt đầu rút từ 2 ngày trước. Ảnh: Nguyễn Huế

Đến tối 21/11, nhiều người dân vẫn bị cô lập trong vùng lũ. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai các đội cứu hộ, sử dụng xuồng và ca nô để tiếp tế lương thực và giải cứu người dân. Tuy nhiên, do nước ngập quá sâu, công tác cứu hộ gặp khó khăn và mất nhiều thời gian.

Câu chuyện của anh Nhân và tổ tự nguyện thôn Võ Kiện là một trong vô số câu chuyện về tinh thần tương thân tương ái của người dân Khánh Hòa trong những ngày chống chọi với thiên tai.