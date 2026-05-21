Theo công bố của Bộ GD-ĐT, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cụ thể như sau:

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 buổi (1 buổi thi Toán, 1 buổi thi Ngữ văn và 1 buổi thi bài tự chọn).

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

Mới đây, trong chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật và có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi. Cùng với đó, Bộ cần tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương ở tất cả các khâu của kỳ thi, tập trung phòng ngừa gian lận dưới mọi hình thức, đặc biệt là hành vi sử dụng công nghệ cao. Việc công bố kết quả thi phải bảo đảm chính xác, kịp thời, đồng bộ và minh bạch.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương.

Các sở GD-ĐT phải tổ chức dạy học, ôn tập và hoàn thành chương trình lớp 12 đúng quy định, phù hợp thực tế; đồng thời chủ động bố trí kinh phí để tổ chức thi thử hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tập huấn đầy đủ cho cán bộ tham gia kỳ thi, bảo đảm nắm vững quy chế, quy trình và có giải pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Việc chấm thi tự luận phải thực hiện nghiêm theo đáp án, biểu điểm và hướng dẫn, bảo đảm công bằng và phân loại thí sinh.

Theo kế hoạch, Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.