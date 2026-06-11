Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Dưới đây là đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với 3 buổi thi, gồm: 1 buổi thi môn Toán, 1 buổi thi môn Ngữ văn và 1 buổi thi bài tự chọn.

Thí sinh đang học lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Theo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, bảo đảm tính phân hóa tương tự năm 2025. Đề thi sẽ có các câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề tham khảo Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó, gồm các dạng câu hỏi: nhiều phương án lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.