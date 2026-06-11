Đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức của Bộ GD-ĐT sẽ được VietNamNet cập nhật nhanh chóng để gửi tới thí sinh và phụ huynh.

Ngữ văn là môn duy nhất thi tốt nghiệp theo hình thức tự luận. Sau đây là đáp án môn Ngữ văn:

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT, gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Thí sinh TPHCM trước buổi thi môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, đề thi sẽ được xây dựng theo cấu trúc tương tự đề tham khảo mà Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó, gồm các dạng câu hỏi: nhiều phương án lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn. Điểm số trong bài thi không được phân bổ đồng đều cho tất cả câu hỏi mà được tính theo các mức điểm khác nhau tùy dạng câu hỏi.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu, cảm thụ và vận dụng kiến thức của thí sinh.