Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho biết, năm 2026, nhà trường nhận được 5.141 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10, tăng 1.755 hồ sơ so với năm ngoái.

Năm nay, khối chuyên Tiếng Anh vẫn tiếp tục có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 1.585 hồ sơ; song tỷ lệ chọi ở khối chuyên Tiếng Pháp và Tiếng Hàn là cao nhất (khoảng 15 em thi chỉ lấy 1 em).

Cụ thể, với số chỉ tiêu 315, tỷ lệ chọi của khối chuyên Anh xấp xỉ 1/5; tức khoảng 5 em dự thi lấy 1.

Hai khối chuyên Tiếng Pháp và chuyên Tiếng Hàn có cùng số thí sinh đăng ký dự thi (510) và chỉ tiêu (35), tỷ lệ chọi xấp xỉ 1/14,6.

Lần lượt xếp sau là khối chuyên Tiếng Trung (837 hồ sơ) và chuyên Tiếng Nhật (836 hồ sơ) có chỉ tiêu 35, tỷ lệ chọi xấp xỉ 1/12.

Ở khối chuyên Tiếng Nga, với 399 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 35, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/11,4. Xếp sau là khối chuyên Tiếng Đức, với 464 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 70, tỷ lệ chọi là 1/6,6.

Cụ thể, số thí sinh dự thi và tỷ lệ chọi từng khối chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026 như sau:

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho biết, những thí sinh nộp nhiều hồ sơ phải xác nhận khối thi chuyên duy nhất từ 8h ngày 1/6 đến 21h ngày 2/6 theo hướng dẫn của Hội đồng thi (qua tin nhắn được gửi đến từng thí sinh theo số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ vào sáng ngày 1/6).

Các thí sinh sẽ dự thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Ngoại ngữ chuyên (hệ số 2).

Đối với môn Ngoại ngữ chuyên, thí sinh có thể chọn thi bằng tiếng Anh để vào các lớp chuyên Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn hoặc thi bằng các ngoại ngữ khác (Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn) để vào lớp chuyên tương ứng.

Lịch thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026 chỉ trong 1 ngày 7/6: