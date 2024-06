Thi tốt nghiệp THPT:

Ghi nhận chiều 24/6, các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết đảm bảo phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đà Nẵng huy động gần 2.800 lượt người

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, thành phố có 13.560 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 103 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp; có 724 thí sinh tự do đăng ký dự thi.

Đà Nẵng có 13.560 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh hoạ: Hồ Giáp

Sở GD-ĐT đã thành lập 28 điểm thi chính thức với 575 phòng thi, 45 phòng chờ, 28 phòng dự phòng. Các phòng đảm bảo quy định về phòng/nơi để vật dụng không được mang vào phòng thi của thí sinh, cách phòng thi tối thiểu 25m.

Sở đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật coi thi, giám sát thi cho gần 2.500 cán bộ, giáo viên dự kiến tham gia công tác coi thi.

Đồng thời, phối hợp với công an thành phố kiểm tra các thiết bị lưu trữ dữ liệu, camera phục vụ cho công tác coi thi, chấm thi. Từ ngày 17- 21/6 tiến hành lắp đặt, kiểm tra chạy thử tất cả các hệ thống camera tại các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi trước khi kỳ thi diễn ra.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm...; hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi tại các điểm thi.

Tổng lực lượng huy động để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay gần 2.800 lượt người, chưa kể lực lượng công an địa phương được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi và lực lượng giáo viên dự phòng cho các công tác thi.

Bố trí ăn, ở cho thí sinh miền núi trong suốt kỳ thi

Tại Quảng Nam, tham gia công tác coi thi năm nay, ngành huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên. Ngoài ra, còn có hơn 700 người gồm nhiều lực lượng như công an, y tế, trật tự viên, bảo vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh phổ biến những thông tin, quy định liên quan đến kỳ thi cho thí sinh, Sở GD-ĐT còn triển khai nhiều phương án hỗ trợ thí sinh trước và trong kỳ thi, nhất là đối với học trò miền núi, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT ở các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú 6 huyện miền núi cao.

Các trường được lựa chọn làm điểm thi ở 6 huyện miền núi cao bố trí ăn, ở cho thí sinh tại khu nội trú của trường trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại Quảng Ngãi, có 35 điểm thi, hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD-ĐT Quảng Ngãi phân công 2.195 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

Đến nay, các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi theo quy định như: Bố trí đủ phòng thi chính thức, phòng dự phòng, phòng chứa vật dụng của thí sinh; phòng chứa đề thi và phòng chứa bài thi có gắn camera giám sát…

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi cũng như thí sinh ở xa nhà để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi. Các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân sống xung quanh các điểm thi cắt giảm các hoạt động gây tiếng ồn để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Tỉnh Bình Định có hơn 19.400 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ðến thời điểm này, 43 điểm thi đã sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết đảm bảo phục vụ kỳ thi. Ngành Y tế tỉnh đã lên kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Tại các điểm thi bố trí phòng y tế với đủ dụng cụ sơ cấp cứu và thuốc thiết yếu; có nhân viên y tế trực thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ cấp phát thuốc, sơ cứu ban đầu. Mỗi TTYT huyện, thị xã, thành phố đều bố trí 1 xe cứu thương trực sẵn trong các buổi thi…

Còn tại tỉnh Phú Yên, kỳ thi năm nay có 10.673 thí sinh đăng ký dự thi với 27 điểm thi, 458 phòng thi. Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh đã thành lập đoàn đi kiểm tra tất cả các điểm thi, công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Các cán bộ, giáo viên tham gia công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được hướng dẫn phương án nhận diện hành vi sử dụng thiết bị kỹ thuật công nghệ cao để gian lận trong phòng thi; lập biên bản, báo cáo tại điểm thi, xử lý tình huống bất thường...

Ôn thi, củng cố cho các sĩ tử giai đoạn 'nước rút'

Năm 2024, Nam Định có 21.942 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.500 thí sinh, so với năm ngoái. Toàn tỉnh bố trí 36 điểm thi với 931 phòng thi; số lượng cán bộ thực hiện công tác coi thi dự kiến khoảng 2.786 người; số lượng công an, bảo vệ, phục vụ, y tế… dự kiến khoảng 650 người.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD-ĐT Nam Định đã tổ chức 2 đợt thi thử tốt nghiệp THPT vào các ngày 16, 17/5 và 14, 15/6 giúp các trường, học sinh rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch tổ chức ôn tập.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Du (huyện Nam Trực, Nam Định), ông Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng nhà cho biết, điểm thi này có 2 trường tham gia thi với 434 thí sinh. Dự kiến có khoảng 48 cán bộ coi thi, lực lượng tham gia hỗ trợ bên ngoài khoảng 65 người.

Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12

Đến nay, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ cũng như lên mọi phương án hỗ trợ thí sinh để kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất.

Đối với các em học sinh trong trường, nhà trường đã phổ biến quy chế thi năm học 2024 đến từng em. Những tuần cuối, lượng kiến thức cơ bản đã được các giáo viên trang bị cho các em để sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Đến thời điểm này, các trường vẫn tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức thật vững, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.

Ông Trần Mạnh Chiến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bính (huyện Vụ Bản, Nam Định), cho biết, trường đã lựa chọn các giáo viên giàu kinh nghiệm ôn tập để phân công giảng dạy lớp 12. Các thầy cô cũng lên kế hoạch giảng dạy rất chi tiết, có lộ trình từ tháng đầu tiên cho đến tháng cuối cùng của năm học. Từ đầu năm học, nhà trường đã hướng dẫn học sinh lựa chọn ngành nghề theo năng lực, từ đó các em sẽ tập trung vào các môn học cần thiết để thi đỗ vào ngành nghề mình đã lựa chọn.

“Năm ngoái, tỷ lệ tốt nghiệp của trường THPT Nguyễn Bính xếp thứ 14 toàn tỉnh. Mục tiêu của trường năm nay phấn đấu đứng từ 10 - 12. Trong những ngày cuối cùng để ôn tập này, thầy cô và các em học sinh cũng đang rất nỗ lực, quyết tâm để trong kỳ thi tới đây đạt được kết quả tốt nhất”, ông Chiến cho hay.

Đặt mục tiêu xét tuyển vào ngành sư phạm Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, em Vũ Hồng Hải (học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Bính) chia sẻ đang cố hết sức để đạt tổng 3 môn trên 27 điểm.

Học sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

“Trong những ngày cuối này, em cảm thấy khá lo lắng và hơi căng thẳng dù đã được các thầy cô trang bị đầy đủ kiến thức. Hàng ngày, em vẫn học tại trường rồi đi học thêm, tối về nhà lại học đến khuya vì đây là kỳ thi rất quan trọng đối với em nên em không thể lơ là, chủ quan”, Hải tâm sự.

Cô Đỗ Thị Yến (giáo viên Hoá, trường THPT Nguyễn Bính) chia sẻ: “Cả chặng đường các con đã học tập, cố gắng trong 12 năm, đây là giai đoạn quyết định.

Hiện tại, các con đang ôn tập, các giáo viên bộ môn cũng đã cố gắng hướng dẫn các con hệ thống lại toàn bộ các kiến thức. Trong các giờ học, chúng tôi luôn có những buổi làm các đề thi thử để xác định xem các con còn hổng kiến thức nào chúng tôi sẽ bổ sung và yêu cầu các con ôn tập các phần kiến thức đó.

Qua mỗi bài kiểm tra, chúng tôi luôn nhắc nhở, nhận xét, góp ý cho từng học sinh để các con nhận ra các điểm chưa hoàn thiện và để các con có nền kiến thức vững nhất trong kỳ thi sắp tới”.

Lịch thi như sau: