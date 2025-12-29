Nơi miền sơn cước Tiên Yên - Quảng Ninh, có một cộng đồng đồng bào dân tộc Sán Dìu với kho tàng lễ hội phong phú, trong đó có lễ Đại Phan.

Lễ Đại Phan của người Sán Dìu là lễ hội tín ngưỡng dân gian độc đáo, mang ý nghĩa cầu an, cầu mùa, xua đuổi tà ma, rửa tội cho cả người sống và người chết, thể hiện qua các nghi thức đặc sắc như dựng cây Phàn Chốc (cây nêu), lội qua than hồng, leo thang có lưỡi dao, và vẩy thóc gạo cầu phúc, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và khát vọng no ấm, bình yên của cộng đồng.

Tích hợp nhiều yếu tố văn hóa như phong tục, thờ cúng, ca múa, âm nhạc và mỹ thuật, nhưng lễ hội này đang có nguy cơ mai một, vì vậy đang được ngành văn hóa nỗ lực phục dựng.