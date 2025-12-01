Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định, lễ phát động thể hiện quyết tâm của ngành văn hóa - thể thao Thủ đô trong việc cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của Thành phố về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống; đồng thời tạo tiền đề nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, trước hết là cho mùa lễ hội năm 2026.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long.

Ông Long cho rằng, Thủ đô ngàn năm văn hiến - nơi lưu giữ kho tàng đồ sộ các giá trị văn hóa truyền thống, được hun đúc qua chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong kho tàng ấy, hệ thống gần 1.900 lễ hội truyền thống trên địa bàn Thành phố giữ vai trò hết sức quan trọng, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân Thủ đô, góp phần bồi đắp bản sắc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết tinh chiều sâu lịch sử và bề dày văn hiến nghìn năm của Hà Nội.

Những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố ngày càng được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tuân thủ các quy định về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, yêu cầu đặt ra hiện nay là tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội theo hướng đồng bộ, bền vững hơn, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh, lấy giá trị văn hóa và con người làm trung tâm.

Vì thế, Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống là một văn bản định hướng quan trọng, góp phần cụ thể hóa các yêu cầu về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội, đồng thời là căn cứ để đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức lễ hội ở cơ sở.

Ông Long cho rằng, với truyền thống văn hiến nghìn năm, cùng kho tàng lễ hội phong phú, đồ sộ trên địa bàn Thành phố, Hà Nội không chỉ mang đến cho nhân dân và du khách một không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng giàu bản sắc mà cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn trong công tác quản lý, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa văn minh, hiện đại của Thủ đô.

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân tới tham dự với màn trai giả gái mặt hoa da phấn đeo trống đánh bồng.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện các phường/xã đã thực hiện nghi lễ bấm nút quả cầu điện thực hiện cam kết thi đua hưởng ứng thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và nhân dân đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc hòa tấu trống và hát, múa rồng kết hợp trống hội cùng các tiết mục biểu diễn dân gian công phu, mang đậm màu sắc lễ hội.