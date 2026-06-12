Bộ GD-ĐT cho biết sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1-5/7.

Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Xuân Ngọc.

Năm nay, Thủ tướng có chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, trong đó yêu cầu chấm thi tự luận nghiêm theo đáp án, biểu điểm, bảo đảm công bằng và khả năng phân loại thí sinh.

Về công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, theo GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) chỉ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, tất cả các khâu đều cần được giám sát chặt chẽ để bảo đảm khách quan, công bằng.

Riêng với môn Ngữ văn, ông Chương cho hay, giải pháp nhằm nâng cao tính công bằng trong chấm thi là hướng dẫn chấm cần đầy đủ, rõ ràng để bảo đảm sự thống nhất giữa các địa phương và nâng cao trách nhiệm của hội đồng và giáo viên chấm thi.

"Chúng ta phải thực hiện chấm thử, công bố kết quả chấm thử, sau đó chấm chung và chấm ngẫu nhiên để bảo đảm việc chấm thi đúng quy định. Năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tăng cường công tác này và nhắc nhở các địa phương thường xuyên hơn. Bộ sẽ làm việc với 34 Giám đốc Sở GD-ĐT để bàn các giải pháp cụ thể, bảo đảm công tác chấm thi công bằng, thống nhất giữa các địa phương. Trách nhiệm thuộc về tất cả các khâu, từ hội đồng ra đề, người hướng dẫn chấm đến cán bộ, giáo viên chấm thi", ông Chương nói.

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước).

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%). Tổng số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%).

Nếu tính số đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo từng môn thi, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn đương nhiên chiếm ưu thế (đều trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký năm 2026), môn thi lựa chọn được nhiều thí sinh chọn nhất là Lịch sử (với 570.800 lượt đăng ký).

Môn được nhiều thí sinh lựa chọn thứ hai là Địa lý, với 448.725 em. Hai môn nhiều thí sinh đăng ký tiếp theo là Vật lý (389.630) và Ngoại ngữ (347.455).

Môn được ít thí sinh lựa chọn nhất là Công nghệ Công nghiệp với 7.402 em; tương tự năm ngoái.

So với năm 2025, các môn có số lượng thí sinh đăng ký năm nay cao hơn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.