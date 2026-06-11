Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với sự tham gia của hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay. VietNamNet liên tục cập nhật đề thi chính thức và đáp án tham khảo các môn thi để thí sinh, phụ huynh và giáo viên tiện theo dõi.

Dưới đây là tổng hợp đề thi và đáp án tất cả các môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Môn thi Đề thi Đáp án gợi ý Ngữ Văn Đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Toán Đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đầy đủ 24 mã đề Tiếng Anh Đề thi môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Tiếng Anh tất cả 48 mã đề Đáp án môn Tiếng Anh các mã đề chẵn Đáp án môn Tiếng Anh các mã đề lẻ Lịch sử Đề thi môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Sinh học Đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Vật lý Đề thi môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Địa lý Đề thi môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Hóa học Đề thi môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật Đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đáp án môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 em so với năm 2025 và là con số cao nhất từ trước đến nay.

Thí sinh Quảng Ninh trong buổi thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 22026. Ảnh: Phạm Công

Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Trong đó, ngày 10/6 thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 11 và 12/6 chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải dự thi 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh thực hiện một bài thi gồm 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Thí sinh được phép lựa chọn thi môn Ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có gì đáng chú ý?

Theo Bộ GD-ĐT, nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc chương trình lớp 10, lớp 11.

Đề thi được xây dựng theo ma trận gồm các cấp độ tư duy: biết, hiểu và vận dụng; đồng thời tiếp tục định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học.

Tương tự năm 2025, đề thi năm nay vẫn có tỷ lệ câu hỏi phân hóa phù hợp để phục vụ cả mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Một số câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, đề thi được xây dựng theo cấu trúc đã được Bộ GD-ĐT công bố trong đề tham khảo trước đó, gồm các dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn. Điểm số giữa các câu hỏi không được phân bổ đồng đều mà có mức điểm khác nhau tùy từng dạng câu hỏi.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu, tư duy và vận dụng kiến thức của thí sinh.

Khi nào công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026?

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, sau khi hoàn tất công tác chấm thi, các địa phương sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo lịch chung của Bộ. Thông tin chi tiết về thời gian công bố điểm thi, phổ điểm và điểm chuẩn đại học sẽ được cập nhật ngay khi có thông báo chính thức.