Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc. Điều kiện là học sinh có kết quả học tập, rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS đạt từ mức Khá trở lên.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển tổng 545 chỉ tiêu, cho 5 khối chuyên gồm Toán, Hóa học, Tin học, Sinh học, Vật lý (mỗi khối 109 chỉ tiêu).

Trường tuyển sinh theo phương thức thi tuyển. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào 2 trong 5 khối chuyên. Thí sinh không đăng ký 2 khối chuyên có cùng thời gian thi môn chuyên.

Lịch thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026 như sau:

Tất cả thí sinh đều phải dự thi 3 môn thi chung là Ngữ văn, Toán (vòng 1) và Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, thí sinh thi các môn chuyên tương ứng với khối chuyên đăng ký, gồm: môn Toán (vòng 2) cho thí sinh thi vào chuyên Toán học và chuyên Tin học; môn Tin học cho thí sinh thi vào chuyên Tin học; môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Vật lý cho thí sinh thi vào chuyên Vật lý; môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Hoá học cho thí sinh thi vào chuyên Hoá học và môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Sinh học cho thí sinh thi vào chuyên Sinh học.

Thí sinh thi vào chuyên Tin học có thể chọn môn chuyên là môn Toán (vòng 2) hoặc môn Tin học, trong đó chỉ tiêu cho các thí sinh thi môn Toán (vòng 2) chiếm 2/3 và thi môn Tin học chiếm 1/3 tổng chỉ tiêu của chuyên Tin học.

Hình thức thi trắc nghiệm đối với môn Tiếng Anh; trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn Ngữ văn; tự luận đối với môn Toán (vòng 1), Toán (vòng 2), Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Vật lý, Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Hóa học, Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Sinh học và thi lập trình trên máy tính đối với môn Tin học.

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) là 120 phút; môn Tiếng Anh 60 phút và các môn chuyên 150 phút.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS bảo đảm tuyển chọn được các học sinh có năng khiếu về môn chuyên và đủ năng lực học tập khi theo học tại trường chuyên.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý ở kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026.

Lệ phí dự thi 1 khối chuyên là 700.000 đồng/1 hồ sơ; dự thi 2 khối chuyên là 900.000 đồng/1 hồ sơ.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển vào mỗi chuyên phải dự thi đầy đủ cả 3 bài môn thi chung (Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán vòng 1) và bài thi môn chuyên tương ứng, không bị đình chỉ thi. Điểm thi tất cả các môn phải đạt từ 4 trở lên. Thí sinh lưu ý, điểm môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2. Nhà trường không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh.

Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 16/6 theo tin nhắn đến số điện thoại của thí sinh trong hồ sơ đăng ký dự thi, trên trang web tuyển sinh, website của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Trường không gửi giấy báo kết quả thi.