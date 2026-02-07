Ghi nhận vào ngày 7/2, tại khu vực Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ), dù phần lớn các tuyến cố định đã dời sang Bến xe Miền Đông mới, nhưng các nhà xe chạy tuyến Tây Nguyên vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Bên trong sảnh chờ, các hàng quán ăn, cửa hàng giải khát, hàng trăm hành khách kiên nhẫn đợi giờ xe lăn bánh.

Tay xách nách mang với hai thùng quà Tết, anh Hoàng Văn Nam (26 tuổi, quê Đắk Lắk) chia sẻ, năm nay công ty cho nghỉ sớm nên anh quyết định ra bến xe về ngay trong ngày 20 tháng Chạp để tránh cảnh chen chúc đỉnh điểm vào những ngày 25, 26 Tết.

"Năm nào cũng vậy, cứ đến tầm này là lòng dạ cứ như lửa đốt, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh. Tôi chọn đi sớm một chút cho đỡ vất vả, chứ mấy ngày nữa chắc chắn kẹt cứng. Vé xe năm nay tôi phải đặt trước cả tháng mới có được chỗ ngồi ưng ý", anh Nam bộc bạch.

Cùng chung tâm trạng nôn nao, bạn Minh Thư (sinh viên năm 3 tại TPHCM), đang ngồi đợi chuyến xe về Gia Lai, cho biết:

"Sau khi thi xong môn cuối cùng, em ra bến xe luôn. Cả năm đi học xa nhà, giờ chỉ mong sớm được về phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng. Dù bến xe hôm nay rất đông và hơi ngột ngạt nhưng cảm giác sắp được gặp bố mẹ làm em thấy mệt mỏi tan biến".

Trục đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1) hướng về các tỉnh miền Trung, miền Bắc bắt đầu ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Nhiều xe khách tranh thủ dừng đón, bắt khách dọc đường.

Thay vì phải vào bến, nhiều sinh viên, người lao động đứng dọc tuyến Quốc lộ 1 để đón xe khách nhằm 'tiết kiệm' chi phí và thời gian đi lại.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ kéo dài 20 ngày từ hôm nay đến 26/2. Lượng khách tăng đi lại tăng từ 3-8% so với Tết năm trước. Mỗi ngày có hơn 76.000 lượt khách đi lại và được phục vụ bởi hơn 4.300 lượt xe xuất bến. Mức phụ thu giá vé xe khách được khống chế không quá 40-60% so với ngày thường.

Những ngày cao điểm Tết, lực lượng CSGT đã được tăng cường tại các nút giao trọng điểm để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn cho người dân hành hương về quê. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo nên cập nhật tình hình giao thông liên tục và chuẩn bị sức khỏe tốt cho hành trình dài.