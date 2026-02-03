Chiều 3/2, Đại tá Phạm Quang Huy – Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2026, lực lượng CSGT đã lên phương án hỗ trợ.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Trong đó, nhiều người dân sử dụng xe máy đi đường dài, chở theo người thân và đồ đạc cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT sẽ bố trí mô tô, ô tô dẫn đường cho người dân về quê ăn Tết. Ảnh: Đình Hiếu

“Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành phố lớn được về quê đón Tết an toàn, Cục CSGT đề nghị Trưởng phòng CSGT Công an 34 tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Cục bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân”, Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ trực chốt phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố lớn, dọc các tuyến quốc lộ, khu công nghiệp. Đồng thời, CSGT bố trí ô tô, mô tô dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện, trong đó có các đoàn xe máy của người dân về quê ăn Tết.

Lực lượng chức năng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan như Liên đoàn Lao động, công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và chính quyền địa phương để thống nhất xây dựng lộ trình, thời gian xuất phát; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi nhằm tạo điều kiện cho người dân sắp xếp, tập hợp và di chuyển theo từng đoàn cho phù hợp.

Các đơn vị được khuyến cáo tổ chức lập danh sách và xây dựng kế hoạch di chuyển đúng lộ trình, tuyến đường quy định, có sự tham gia dẫn đường của lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ lập các điểm hỗ trợ dọc tuyến để kịp thời giúp đỡ, xử lý các tình huống, sự cố giao thông phát sinh trong quá trình người dân di chuyển về quê.

Trước đó, đại diện Cục CSGT cũng thông tin về kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý các hành vi là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.