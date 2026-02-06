Khoảng cuối tuần này, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Cùng thời gian này, cơn bão ngoài khơi Philippines sẽ vào Biển Đông nhưng suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.
Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh tràn về dịp gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nên thời tiết các vùng trên cả nước có những biến động, đặc biệt miền Bắc chuyển rét đậm, Trung Bộ mưa rải rác. Cụ thể:
Khu vực Bắc Bộ
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
Khu vực cao nguyên Trung Bộ
Khu vực Nam Bộ
Khu vực Hà Nội
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời tiết cả nước chịu tác động chủ yếu của không khí lạnh, với mưa rét ở miền Bắc, mưa rải rác tại Trung Bộ, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ngày nắng, ít mưa.
Theo phương án nghỉ Tết được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tổng cộng 9 ngày liên tiếp, bao gồm ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần.