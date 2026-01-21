Kết thúc trận đấu, người hâm mộ bóng đá cũng gửi lời động viên, thể hiện sự đồng hành với đội tuyển. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba. Trong khi đó, U23 Trung Quốc tiến vào chung kết với U23 Nhật Bản. 