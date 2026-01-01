Tối 20/1, phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người hâm mộ tập trung theo dõi và cổ vũ U23 Việt Nam trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026.

Từ vài giờ trước khi bóng lăn, hơn 500m phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) đã rực đỏ sắc áo cờ đỏ sao vàng. Hàng nghìn bạn trẻ, gia đình và du khách có mặt từ sớm, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và các vật dụng cổ vũ đội tuyển.

Cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Không chỉ là trận tranh vé vào chung kết, đây còn là dịp để người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam.

Dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân theo dõi trận đấu. Càng gần giờ thi đấu, dòng người đổ về càng đông, tạo nên biển người ken đặc trước các màn hình.

Không khí tại phố đi bộ bùng nổ ngay đầu trận, khi U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và dâng cao đội hình. Phút thứ 2, Khuất Văn Khang căng ngang vào vòng cấm địa đối phương, tạo nên tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu, khiến nhiều cổ động viên bật dậy reo hò.

Đến giữa hiệp một, khán giả tại phố đi bộ không khỏi lo lắng khi trung vệ Hiểu Minh va chạm mạnh và phải rời sân vì chấn thương. Dù vậy, tiếng cổ vũ vẫn không ngớt, tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ trên sân.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên khó khăn hơn với U23 Việt Nam khi U23 Trung Quốc tận dụng tốt các cơ hội để ghi ba bàn thắng. Trước diễn biến bất lợi, nhiều cổ động viên lặng đi trong giây lát, rồi tiếp tục hô vang “Việt Nam cố lên”, cổ vũ các cầu thủ thi đấu đến phút cuối.

Trước các màn hình LED, không ít người ôm đầu tiếc nuối sau những tình huống U23 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn. Cổ động viên tỏ ra tiếc nuối khi hậu vệ Lý Đức phải rời sân vì thẻ đỏ.

Trận đấu kết thúc với thất bại đáng tiếc 0-3 của U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba, trong khi U23 Trung Quốc tiến vào chung kết với U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cổ động viên vẫn vỗ tay động viên, thể hiện sự đồng hành với đội tuyển trẻ.

Dù U23 Việt Nam thua ở bán kết, hình ảnh biển người nhuộm đỏ phố đi bộ Nguyễn Huệ cho thấy niềm tin và sự ủng hộ bền bỉ của người hâm mộ TPHCM dành cho bóng đá trẻ Việt Nam, ngay cả khi kết quả không như mong đợi.

Anh Nguyễn Thái Hoàng cho biết cảm giác có chút buồn khi đội tuyển U23 Việt Nam để thua U23 Trung Quốc. “Tôi đã kỳ vọng đội tuyển sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên kết quả không đạt như mong muốn. Dù vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng và tiếp tục ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Việt Nam cố lên!”, anh Hoàng chia sẻ.