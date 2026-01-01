"U23 Trung Quốc chơi một trận đấu tuyệt vời, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Kế hoạch của chúng tôi là kiểm soát bóng tối đa thời gian có thể, và các cầu thủ làm được điều đó. Chúng tôi giành chiến thắng xứng đáng, xin chúc mừng toàn đội", HLV Antonio Puche phát biểu sau trận U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam 3-0 ở bán kết.

"Điều quan trọng nhất là giữ bóng ở phần sân đối phương càng nhiều càng tốt. Chúng tôi hướng đến việc kiểm soát trận đấu, sau đó tấn công một cách tối đa", thuyền trưởng U23 Trung Quốc nói thêm.

HLV Antonio Puche giúp U23 Trung Quốc lần đầu vào chung kết giải U23 châu Á. Ảnh: AFC

Ở trận bán kết, U23 Trung Quốc gây bất ngờ khi dâng cao đội hình, giành kiểm kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội.

Ngoài ra, chấn thương của trung vệ Hiểu Minh giúp U23 Trung Quốc có thể dễ dàng tiếp cận khung thành thủ môn Trung Kiên hơn.

"U23 Trung Quốc chơi ở một đẳng cấp cao. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, đơn giản là vậy thôi", HLV Antonio Puche nói.

"Chúng tôi tận hưởng chiến thắng này, sau đó sẽ nghĩ về trận gặp U23 Nhật Bản ở chung kết. U23 Nhật Bản là đối thủ rất mạnh, nhưng U23 Trung Quốc nỗ lực đánh bại họ", chiến lược gia người Tây Ban Nha tự tin tuyên bố.

