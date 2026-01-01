"Tôi và các cầu thủ rất buồn vì không thể giành chiến thắng vào chung kết. U23 Việt Nam thi đấu hết sức, còn các CĐV cũng cổ vũ hết mình đến phút cuối. Chúng tôi còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, cả đội tập trung thi đấu tốt nhất ở trận đấu này", HLV Kim Sang Sik chia sẻ sau trận thua U23 Trung Quốc 0-3 ở bán kết giải U23 châu Á 2026.

"U23 Trung Quốc có trận đấu tốt và xứng đáng bước vào vòng chung kết. Xin chúc mừng đội bạn. Hiện tất cả các đội của châu Á đều đang phát triển khá đồng đều, trong đó bao gồm cả U23 Trung Quốc", chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá.

HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam nhận trận thua đầu tiên tại giải. Ảnh: AFC

U23 Việt Nam nhận 3 bàn thua trước U23 Trung Quốc là một kết quả ít người nghĩ tới. Theo HLV Kim Sang Sik, trong bóng đá không phải lúc nào diễn biến cũng đúng với kế hoạch đề ra.

"Chúng tôi có kế hoạch nhưng diễn biến trận đấu không theo như mong muốn. Trong hiệp 1, Hiểu Minh bị chấn thương nghiêm trọng nên tôi phải có sự thay đổi người. Ở hiệp 2, do nhận bàn thua sớm nên các cầu thủ mất sự tự tin, dẫn tới các tình huống tiếp theo không tốt", HLV Kim Sang Sik lý giải về việc U23 Việt Nam đánh mất thế trận.

U23 Việt Nam không thể vào chung kết. Ảnh: AFC

"Từ đầu giải, chúng tôi luôn đối đầu với các đội mạnh, nhưng các cầu thủ thi đấu tốt. Dĩ nhiên, sau trận đấu này và sau giải đấu, U23 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa".

"U23 Việt Nam còn một trận đấu quan trọng ở phía trước. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình tới những giây phút cuối cùng dù mất người.

Tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì không thể chiến thắng. Hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu này chưa kết thúc. Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị thật tốt, dồn toàn lực để có thể đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Tôi tin rằng U23 Việt Nam chứng minh sự phát triển, tiến bộ và năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu Á", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1.

