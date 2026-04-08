Dù học sinh TPHCM được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng vào lớp 10, bao gồm 3 nguyện vọng thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp, nhưng khi xét tuyển, hệ thống chỉ xác định một kết quả trúng tuyển duy nhất cho mỗi thí sinh.

Điều này đồng nghĩa, học sinh trúng nguyện vọng nào buộc phải theo học nguyện vọng đó, nếu không nhập học sẽ bị xem như từ bỏ cơ hội, không có đợt xét lại.

Như các năm trước, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 đăng ký vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố. Sau khi nắm được những số liệu này, học sinh TPHCM sẽ có 5 ngày để điều chỉnh so với đăng ký ban đầu. Đây được xem là chính sách cởi mở và khác biệt của TPHCM so với các tỉnh, thành khác trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm.

Năm nay, lịch tuyển sinh được đẩy sớm hơn khoảng 10 ngày so với năm trước. Học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng trực tuyến từ ngày 22 đến 28/4 thông qua hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở. Sau đó, chậm nhất ngày 4/5, Sở sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường, làm cơ sở để thí sinh cân nhắc điều chỉnh.

Từ ngày 4 đến 8/5 là khoảng thời gian duy nhất để học sinh điều chỉnh nguyện vọng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cũng bị giới hạn, thí sinh chỉ được thay đổi thứ tự, thêm hoặc bớt các nguyện vọng đã đăng ký nhưng không được bổ sung mới loại hình dự thi nếu ban đầu chưa chọn. Chẳng hạn, nếu không đăng ký thi vào lớp 10 chuyên ở giai đoạn đầu, học sinh sẽ không thể thêm lựa chọn này ở giai đoạn điều chỉnh.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 tại TPHCM diễn ra sau khi mở rộng địa giới hành chính, kéo theo quy mô tuyển sinh lớn chưa từng có. Để đảm bảo thống nhất, Sở xây dựng quy trình tuyển sinh gồm 10 bước, từ đồng bộ dữ liệu học sinh, đăng ký dự thi, thống kê và điều chỉnh nguyện vọng, đến tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm chuẩn và xác nhận nhập học.

Trong đó, bước xác nhận nhập học đối với lớp chuyên và tích hợp được xem là ngã rẽ quan trọng. Thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học đúng thời hạn sẽ được chuyển sang xét tuyển các nguyện vọng thường. Tuy nhiên, khi đã trúng tuyển ở nhóm nguyện vọng này, học sinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhập học nếu không muốn mất suất.

Kỳ thi lớp 10 TPHCM diễn ra trong hai ngày 1-2/6, với khoảng 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS và gần 250 điểm thi trên toàn thành phố. Trước quy mô lớn và địa bàn rộng, Sở GD-ĐT đang tính toán phương án giao đề thi cho các điểm thi trước một ngày thay vì sáng ngày thi như trước đây, nhằm hạn chế rủi ro trong khâu vận chuyển.