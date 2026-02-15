1. Happy New Year. Chúc bạn yêu nơi phương xa vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, đong đầy hạnh phúc và luôn nhớ tới mình nhé!
2. Chúc mừng năm mới bạn tôi. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông.
3. Bạn thân yêu ơi, gửi chút hương vị Tết Việt đến bạn nơi phương xa nhé. Chúc bạn mọi sự bình an, mọi điều may mắn. Hẹn gặp bạn vào dịp Tết năm sau.
4. Năm mới 2026, chúc bạn thân của tôi thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui. Cảm ơn bạn vì đã luôn ở đó, cùng tôi đi qua những thăng trầm. Mong tình bạn của chúng ta mãi vững bền và rực rỡ hơn nữa! Happy New Year!
5. Nhân dịp năm mới, xin gửi lời chúc chân thành nhất đến người bạn tuyệt vời của tôi. Chúc bạn luôn được sống đúng với những điều mình muốn, gặt hái được những thành công xứng đáng.
6. Tết đến, thay vì chúc giàu sang, tớ chỉ mong cậu luôn bình yên trong tâm hồn, cười nhiều hơn và yêu bản thân hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn ở đây ủng hộ cậu. Chúc mừng năm mới cậu nhé!
7. Chúc bạn năm mới 2026 thật rực rỡ! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi bền chặt như ngày đầu. Cảm ơn bạn vì là một người đồng hành tuyệt vời. Chúc bạn mọi sự suôn sẻ, hạnh phúc viên mãn.
8. Năm mới đã đến, chúc bạn thân của tôi một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, công việc thuận lợi, thăng tiến trong sự nghiệp và thành công trong cuộc sống.
9. Happy New Year. Không biết giờ này bạn đang làm gì, còn mình đang gửi tới bạn những lời chúc Tết ngọt ngào nhất. Chúc bạn yêu mãi xinh đẹp, nhiều niềm vui và yêu thương. Dù có ra sao, mình sẽ mãi ở bên cạnh bạn nhé!
10. Bạn yêu ơi, một năm mới lại đến. Tôi chẳng biết nói gì ngoài chúc bạn có mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần và đừng quên là có tôi luôn bên cạnh bạn nhé!
11. Thế là lại có thêm một năm nữa chúng mình đồng hành cùng nhau. Tết này, dù chưa thể gặp nhau nhưng mình mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nhé. Chúc bạn năm mới vạn sự như ý, tràn ngập may mắn và bình an.
12. Chúc mừng năm mới bạn chí cốt của tôi. Chúc bạn tiền đầy túi, tình đầy tim, thực hiện được nhiều kế hoạch mà bạn đã ấp ủ nhé.
13. Nhân dịp Tết đến xuân về, thương mến gửi bạn tôi những lời chúc ấm áp, ngọt ngào nhất. Chúc bạn có được mọi thứ trong năm mới, tôi sẽ đồng hành và ủng hộ bạn mọi lúc mọi nơi.
14. Gửi tới bạn yêu của tôi những điều ước tốt đẹp nhất trong năm mới. Hãy luôn là cô gái xinh đẹp, tràn đầy năng lượng mà tôi biết nha!
15. Năm mới đến rồi, chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, làm gì cũng thuận lợi và hanh thông. Chúc bạn sớm tìm được người thương và có thêm nhiều tin vui trong năm mới nhé!
1. Chúc bạn tôi năm mới đau đầu vì giàu - mệt mỏi vì quá giỏi - buồn phiền vì nhiều tiền - ngang trái vì xinh gái - và mất ngủ vì không có đối thủ. Tôi luôn ở đây để hưởng ké sự giàu sang, sung túc của bạn!
2. Happy New Year. Chúc bạn của tôi năm mới sớm đạt mục tiêu "1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ" nhé!
3. Mong bạn năm mới sức khỏe có dư, nỗi buồn có hạn, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa, quanh năm có quà, không quên... chia tôi.
4. Năm mới đến rồi, chúc bạn tôi có một năm đầy sung sức, không bực tức, không đau nhức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức.
5. Bạn yêu ơi, chúc bạn năm mới sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên nhé
6. Chúc bạn năm mới 2026 tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Thỉnh thoảng, tài khoản dư nhiều quá thì hãy nhớ tới người bạn này nhé!
7. Chúc bạn yêu năm mới sung sức, không bực tức, không đau nhức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức. Sớm thoát kiếp ế trường kỳ bạn nhé!
8. Mừng tết Bính Ngọ 2026, chúc bạn năm mới phát tài phát lộc, tiền vô như nước, tiền ra từ từ. Sức khỏe có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.
9. Chúc bạn khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như… heo.
10. Chúc bạn năm mới lắm tiền, nhiều của, đào hoa mở lối, sớm gặp người thương. Mãi bên tôi bạn thân nhé!
11. Năm mới, chúc bạn công việc thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó, khó nào cũng xong.
12. Tôi chúc bạn có một năm đong đầy phú quý với 12 tháng tràn đầy may mắn. Chúc bạn có 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công và 31.536.000 giây thịnh vượng.
13. Chúc bạn năm mới không bị "deadline dí", chỉ bị "tiền dí". Năm mới hết mình nhưng đừng hết tiền bạn nhé.
14. Chúc bạn năm 2026 xinh hơn hoa, tiền vào nhà như cá gặp nước, ế thì chớ buồn vì "đẹp mà độc thân" mới đỉnh.
15. Chúc bạn năm mới gặp đối tác tới đâu là hợp đồng tiền tỷ ký ngay tới đó, việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi... để thường xuyên mời tôi đi ăn lẩu chia vui.