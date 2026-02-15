Lời chúc Tết xúc động cho bạn bè

1. Happy New Year. Chúc bạn yêu nơi phương xa vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, đong đầy hạnh phúc và luôn nhớ tới mình nhé!

2. Chúc mừng năm mới bạn tôi. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông.

3. Bạn thân yêu ơi, gửi chút hương vị Tết Việt đến bạn nơi phương xa nhé. Chúc bạn mọi sự bình an, mọi điều may mắn. Hẹn gặp bạn vào dịp Tết năm sau.

4. Năm mới 2026, chúc bạn thân của tôi thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui. Cảm ơn bạn vì đã luôn ở đó, cùng tôi đi qua những thăng trầm. Mong tình bạn của chúng ta mãi vững bền và rực rỡ hơn nữa! Happy New Year!

5. Nhân dịp năm mới, xin gửi lời chúc chân thành nhất đến người bạn tuyệt vời của tôi. Chúc bạn luôn được sống đúng với những điều mình muốn, gặt hái được những thành công xứng đáng.

6. Tết đến, thay vì chúc giàu sang, tớ chỉ mong cậu luôn bình yên trong tâm hồn, cười nhiều hơn và yêu bản thân hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn ở đây ủng hộ cậu. Chúc mừng năm mới cậu nhé!

7. Chúc bạn năm mới 2026 thật rực rỡ! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi bền chặt như ngày đầu. Cảm ơn bạn vì là một người đồng hành tuyệt vời. Chúc bạn mọi sự suôn sẻ, hạnh phúc viên mãn.

8. Năm mới đã đến, chúc bạn thân của tôi một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, công việc thuận lợi, thăng tiến trong sự nghiệp và thành công trong cuộc sống.

9. Happy New Year. Không biết giờ này bạn đang làm gì, còn mình đang gửi tới bạn những lời chúc Tết ngọt ngào nhất. Chúc bạn yêu mãi xinh đẹp, nhiều niềm vui và yêu thương. Dù có ra sao, mình sẽ mãi ở bên cạnh bạn nhé!

10. Bạn yêu ơi, một năm mới lại đến. Tôi chẳng biết nói gì ngoài chúc bạn có mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần và đừng quên là có tôi luôn bên cạnh bạn nhé!

11. Thế là lại có thêm một năm nữa chúng mình đồng hành cùng nhau. Tết này, dù chưa thể gặp nhau nhưng mình mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nhé. Chúc bạn năm mới vạn sự như ý, tràn ngập may mắn và bình an.

12. Chúc mừng năm mới bạn chí cốt của tôi. Chúc bạn tiền đầy túi, tình đầy tim, thực hiện được nhiều kế hoạch mà bạn đã ấp ủ nhé.

13. Nhân dịp Tết đến xuân về, thương mến gửi bạn tôi những lời chúc ấm áp, ngọt ngào nhất. Chúc bạn có được mọi thứ trong năm mới, tôi sẽ đồng hành và ủng hộ bạn mọi lúc mọi nơi.

14. Gửi tới bạn yêu của tôi những điều ước tốt đẹp nhất trong năm mới. Hãy luôn là cô gái xinh đẹp, tràn đầy năng lượng mà tôi biết nha!

15. Năm mới đến rồi, chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, làm gì cũng thuận lợi và hanh thông. Chúc bạn sớm tìm được người thương và có thêm nhiều tin vui trong năm mới nhé!