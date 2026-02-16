30 lời chúc tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, tràn đầy yêu thương Lời chúc Tết 2026 mừng năm mới Bính Ngọ không chỉ truyền tải những thông điệp ý nghĩa, tốt đẹp mà còn là cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm đối với gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

1. Chúc anh/chị và các em đồng nghiệp thân mến của tôi 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công và 31.536.000 giây vạn sự như ý.

2. Đầu xuân Bính Ngọ, chúc các anh chị em luôn dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công.

3. Hy vọng 2026 sẽ mang đến nhiều thành công hơn năm cũ. Mong tình đồng nghiệp của chúng ta ngày càng bền chặt. Chúc mừng năm mới đồng nghiệp của tôi!

4. Đầu xuân năm mới, chúc những đồng nghiệp mà tôi yêu quý gặt hái được nhiều thành công mới: thành công, thành công, đại thành công; an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.

5. Tết đến, xuân về, chúc anh/chị và đồng nghiệp của tôi tràn đầy sức khỏe, thăng tiến trong công việc và đạt được những thành công vượt trội.

6. Chúc mừng năm mới! Mong rằng sự đồng lòng và đoàn kết của chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa, mang lại một năm thành công, hạnh phúc và đầy tiềm năng.

7. Năm mới đến, hãy cùng nhau vươn lên và chinh phục những mục tiêu mới. Chúc đồng nghiệp của tôi gặt hái thật nhiều thành công.

8. Happy New Year! Thế là một năm cũ đã qua và chúng ta lại cùng nhau chào đón năm mới. Chúc cho tất cả các anh chị em đồng nghiệp đáng mến một năm nhiều sức khỏe, thành công hơn, gấp 5, gấp 10 lần năm cũ!

9. Chúc mừng năm mới! Hy vọng năm nay sẽ là một mùa xuân đầy hứa hẹn, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những ước mơ và khám phá tiềm năng của bản thân.

10. Tết này, tôi chúc bạn công việc nhẹ nhàng như gió, ví tiền căng phồng như bánh chưng, tình duyên ngọt ngào như mứt Tết!

Ảnh: Nguyễn Huế

11. Happy New Year! Chúc các đồng nghiệp yêu quý của tôi gặp nhiều may mắn trong năm mới, công việc không chỉ “xuôi chèo mát mái” mà còn “lên như diều gặp gió”!

12. Tết đến, chúc cho mỗi thành viên trong đội ngũ của chúng ta có một năm mới tràn đầy niềm tin, sự sáng tạo và đạt được những thành công rực rỡ.

13. Chúc mừng năm mới! Mong rằng mỗi ngày đều đem lại những cơ hội mới, những bước tiến vững chắc và sự phát triển không ngừng cho những đồng nghiệp thân yêu của tôi.

14. Tết Bính Ngọ 2026 đang rộn ràng, chúng ta cùng chung tay xây dựng một môi trường làm việc tốt đẹp, nơi mà sự đoàn kết và hỗ trợ của mọi người sẽ trở thành nguồn động lực để đạt được thành công.

15. Chúc đồng nghiệp của tôi một năm mới gặp nhiều may mắn, tiếp tục mang đến những ý tưởng mới và đóng góp to lớn cho công ty.

16. Năm mới vui vẻ và hạnh phúc! Chúc bạn và đồng nghiệp của tôi gặt hái được những thành công đáng kinh ngạc và luôn giữ vững niềm tin trong tương lai.

17. Đầu xuân năm mới, chúc các quý đồng nghiệp trong phòng luôn vượt mục tiêu KPI mỗi tháng. Chúc các bạn được sếp quý và các đồng nghiệp thương yêu, tài chính dồi dào, làm đâu thắng đó.

18. Năm hết Tết đến, chúc các đồng nghiệp của tôi năm mới thăng tiến như diều gặp gió, tình duyên nở rộ, công thành danh toại.

19. Năm mới an lành, chúc toàn thể anh, chị em một năm sung túc, đủ đầy, hạnh phúc trọn vẹn hơn năm cũ và thành công, phát tài nhé!

20. Nhân dịp năm mới 2026, em kính chúc anh chị em đồng nghiệp trong công ty luôn mạnh khỏe, trẻ trung, tiền đầy ví, tình đầy tim, cầu được ước thấy.