30 lời chúc tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, tràn đầy yêu thương Lời chúc Tết 2026 mừng năm mới Bính Ngọ không chỉ truyền tải những thông điệp ý nghĩa, tốt đẹp mà còn là cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm đối với gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Năm mới Bính Ngọ 2026 là dịp tốt để mỗi nhân sự bày tỏ sự trân trọng, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến sếp, giám đốc của mình.

Những lời chúc Tết hay, ý nghĩa và trang trọng không chỉ thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp, bền vững.

Dưới đây là tổng hợp lời chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho sếp, mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Ảnh minh họa: P.X

1. Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, kính chúc sếp năm mới dồi dào sức khỏe, tinh thần minh mẫn, tiếp tục dẫn dắt tập thể vững vàng, gặt hái nhiều thành công mới.

2. Chúc vị thuyền trưởng của chúng ta tiếp tục đưa con tàu (tên phòng/công ty) thẳng tiến ra biển lớn. Chúc công ty ngày càng lớn mạnh, vững vàng trên thị trường.

3. Xuân về mở ra chặng đường mới, thành công mới. Kính chúc sếp một năm mới tràn đầy nhiệt huyết, công việc hanh thông, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống viên mãn.

4. Nhân dịp năm mới, kính chúc sếp an khang, trí lực dồi dào, công việc thuận lợi, tập thể đoàn kết và không ngừng lớn mạnh. Chúc mừng năm mới sếp.

5. Nhân dịp năm mới, xin được gửi lời chúc mừng năm mới trân trọng nhất đến giám đốc. Kính chúc giám đốc một năm Bính Ngọ thành công, bình an và nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

6. Chúc mừng năm mới. Chúc giám đốc cùng gia đình năm mới an vui, hạnh phúc. Kính chúc giám đốc một năm mới có công việc luôn thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch đều đạt kết quả tốt đẹp.

7. Bước sang năm mới, chúng em xin chúc sếp: có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương cùng một đại dương hạnh phúc. Chúc sếp thành đạt – thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

8. Tập thể cán bộ công nhân viên công ty… xin kính chúc Tổng giám đốc một năm mới đại lộc, đại phát. Kính chúc sếp luôn mạnh khỏe và vững tay chèo lái con thuyền (tên công ty) đến những thành công mới.

9. Tâm huyết và nhiệt tình trong công việc của anh/chị đã truyền cảm hứng cho tất cả nhân viên chúng em. Nhân dịp năm mới, chúng em chúc anh/chị và gia đình dồi dào sức khỏe, may mắn phát tài!

10. Sếp là nguồn sức mạnh của cả công ty. Anh/chị luôn mang đến cho chúng em động lực và sức mạnh để tiến bước và hoàn thành công việc đúng hạn. Chúng em rất biết ơn sự hỗ trợ của anh/chị. Chúc anh/chị năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý!

11. Một năm đầy thử thách chông gai đã qua trong sự thành công trọn vẹn. Cảm ơn anh/giám đốc/sếp đã đưa chúng em đến bờ thành công. Chúc anh/giám đốc/sếp một năm mới vui vẻ, bình an, sự nghiệp vẻ vang, ký kết được nhiều hợp đồng lớn, thu được nhiều thắng lợi lớn.

12. Năm mới, em/chúng em chúc sếp - người anh cả của công ty có một năm tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, đánh đâu thắng đó, đưa thuyền cập bến thành công với nhiều thắng lợi vẻ vang.

13. Thay mặt các anh chị em/cán bộ công nhân viên trong công ty, em chúc anh/chị có một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe vô biên, tiền vào như nước. Chúc cho công ty của chúng ta ngày càng lớn mạnh và phát triển bứt phá hơn.

14. Mừng xuân Bính Ngọ, kính chúc anh công danh sự nghiệp như diều gặp gió, công ty vững mạnh, hợp đồng liền tay.

15. Bước sang năm mới với nhiều điều mới mẻ, em xin gửi đến sếp và gia đình lời chúc năm mới, chúc đại gia đình sức khỏe dồi dào, sum họp an vui.